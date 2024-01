Fortement indexée au développement de l’économie nationale, l’activité maritime et portuaire est en phase de connaître un développement sans précédent. Tiré vers le haut par le redémarrage de l’ensemble des secteurs stratégiques, l’économie maritime est appelée à jouer un rôle prépondérant dans la relance économique. Ce dernier s’articule autour d’un travail d’adaptation de l’activité portuaire aux nouvelles ambitions économiques, à travers l’optimisation de l’exploitation des infrastructures, l’investissement dans de nouvelles réalisations, et le recadrage juridique pour la gestion des ports et le transport maritime. Il faut dire que l’adoption de nouvelles dispositions en matière d’investissement a engendré une nouvelle dynamique, mettant en avant l’importance stratégique de l’activité portuaire, et l’impératif de sa modernisation. Toute la problématique réside dans le rapprochement de l’opérateur de l’administration portuaire, pour l’accompagner dans le développement de ces activités.

Dans cette nouvelle configuration économique, le transport de marchandises, et les exportations hors hydrocarbures, ont fait réalisé un bond remarquable, ces dernières années, confirmant la concrétisation des objectifs fixés, et l’ adaptation des mécanismes de gestion, aux attentes des investisseurs, et des opérateurs. À ce titre, les ports principaux, polyfonctionnels, tels que celui d’Alger, d’Oran et Annaba connaissent, ces dernières années, une hausse sensible des volumes des exportations, qui commencent à avoir un écho positif et important des produits algériens, sur les marchés étrangers. À l’image du port de Djen Djen qui a centralisé ces activités sur l’exportation du clinker et du ciment, et qui connaît actuellement un important programme d’extension. Un redressement de l’activité portuaire et maritime, qui demeure l’axe central de la majorité des échanges commerciaux.

À ce titre, les 11 ports qui activent sur l’ensemble du territoire national, se trouvent dans le besoin, selon les observateurs, d’une synergie adossée à une vision globale, où les textes juridiques régissant cette activité, nécessitent une profonde révision, pour maintenir cette nouvelle dynamique qui impacte les axes centraux de la relance économique. Il y a lieu de souligner en matière de résultats, que les exportations hors hydrocarbures , ont franchi le cap des 7 milliards de dollars, avec l’objectif d’atteindre 13 milliards de dollars, avec un trafic de marchandises atteignant 1,8 million de tonnes au premier trimestre de 2023 soit 85% de l’ objectif global fixé à 2,2 millions de tonnes. Cela étant, ces résultats nécessitent une valorisation, et un suivi des programmes de modernisation, pour hisser les activités de l’économie maritime, aux normes internationales. D’où l’importance des actions de numérisation des services portuaires en cours et leurs impacts sur les coûts de transport des marchandises. C’est sur cette voie que l’activité des ports peut intervenir de façon déterminante pour conférer à l’Algérie la possibilité de jouer le rôle de leader et de portail sur les pays africains, mais également sur le Bassin méditerranéen.

À ce titre, les perspectives de développement se précisent à travers les grandes réalisations en cours, notamment le grand port d’El Hamdania dans la wilaya de Tipaza, le développement du réseau ferroviaire, et l’importance du réseau routier, qui se concrétise à travers la réalisation de la Transsaharienne. C’est ce qui permettra à l’économie maritime d’ intervenir en tant que secteur stratégique dans la participation de l’Algérie aux grandes manifestations économiques, telle que la Zlecaf, avec des arguments de concurrence et de crédibilité, à la hauteur du potentiel que recèle ce domaine d’activité.