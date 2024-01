Axe central des politiques de développement, la gestion des collectivités, est entrée ces dernières années dans une phase de réforme profonde, ou les équilibres financiers demeurent la problématique principale du développement local. Sous l'effet des ouvertures et des changements opérés à travers la promulgation de la nouvelle loi de finance, de la facilitation à l'accès économique, et les aides fiscales et parafiscales, le fonctionnement des collectivités est appelé à connaître une mue vers une gestion d'entreprise, ou la création de richesse et d'emploi deviennent des impératifs. Il faut dire, que le défi est de taille et consiste à réduire la dépendance des communes et des wilayas, aux dotations de l'État, et activer des leviers économiques conséquents, pour un équilibre entre les dépenses et les recettes. C'est cette faiblesse d'autonomie financière des collectivités locales, qui a freiné durant des décennies, la prise d'initiative, et de nouvelles orientations économiques. Une configuration ou l'adaptation d'un comportement d'obligation de résultats était pratiquement impossible. Or, la nouvelle politique économique, et la Constitution de 2020 ont apporté un renforcement du rôle de la société civile, et l'introduction de la démocratie participative et placent les collectivités comme base incontournable pour la mise en oeuvre des réformes structurelles, comme celle qui introduit les nouveaux codes de wilaya et communal. Cette dernière s'articule autour d'un besoin de décentralisation qui impose la révision de l'importance des prérogatives des élus et des gestionnaires, à travers un renforcement des lois organiques, pour donner une meilleure visibilité de leur champ d'action. Cette nouvelle ossature, qui vise à corriger les déséquilibres et les dysfonctionnements qui subsistent au niveau de la gestion des collectivités locales, tend à impacter autant les paramètres financiers de gestion, que la gestion de l'aménagement du territoire.

L'objectif étant de traiter les inégalités de richesses entre les communes. Ces dernières se mesurent à l'importance des actions de développement local, des ressources, et de l'importance de la fiscalité dégagée, de la commune. À e titre, il faut dire, que le premier constat fait état d'une faiblesse financière avérée, et d'une consistance des revenus fiscaux qui ne répondent pas aux besoins de financement, et d'équipement du développement. C'est précisément à ce niveau que la révision des codes de wilaya et communaux, tentera de répondre à cette problématique, dans le cadre d'une reforme approfondie, qui vise au-delà de la délégation des décisions au pouvoir local, à améliorer les capacités les communes, à diversifier ses ressources financières. Autant dire, que le passage d'une gestion de dépendance, à une autonomie financière basée sur un fonctionnement d'entreprise, de performance, et de rentabilité, nécessite une durée d'adaptation pour les élus, et un retrait progressf de l'accompagnement de l'Etat. Sur cette nouvelle organisation, le champ d'application des politiques de développement s'appuiera sur les résultats et les avancées qui découleront de cette mutation de fonctionnement des collectivités locales, et notamment de la solidité financière des communes. Il y a lieu de souligner que la réforme des collectivités locales s'impose comme une étape importante dans le processus de la transition économique, et un cap difficile à passer, qui implique en plus de la révision des prérogatives, et la maîtrise des ressources, l'émergence d'une réelle synergie, et une solidarité entre les communes et les wilayas, loin des situations de conflits et des pratiques non productives, entre les Assemblées communales et de wilayas.