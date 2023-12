L'année 2023 s'achève sur un constat: la consolidation des acquis sociaux. Ce qui ne peut occulter les avancées notoires de nombreux secteurs laissés en jachère ou carrément ignorés depuis pratiquement l'accession du pays à l'indépendance. Sa gestion reposant essentiellement sur la rente pétrolière. Le tournant n'allait s'opérer qu'avec l'élection de Tebboune le 19 décembre 2019 à la magistrature suprême. Une date qui marque, aujourd'hui, le 4e anniversaire de cet évènement. Le constat est amer. La dépendance quasi totale de l'économie nationale à la rente pétrolière «est fatale pour l'intelligence et l'esprit d'initiative», avait déclaré le président de la République fraîchement élu. Le train de la renaissance économique sera lancé. Le nouveau chef de l'État initiera au mois d'août 2020, le Plan de relance économique et une Conférence nationale sur la start-up au début du mois d'octobre de la même année. Deux évènements qui annonceront la fin du règne de la rente pétrolière. Sa vision du développement économique sera globale. Tous les secteurs seront concernés et interconnectés. Une «révolution»! Parmi les faits remarquables de la gestion de Tebboune, il y a l'ouverture de la piste minière, celle du gisement de fer de Ghar Djebilet, notamment de pointure mondiale et désormais opérationnel, il doit consacrer le nouveau modèle économique vers lequel tend le pays. Bras armé du Plan de relance économique dont les contours ont été esquissés au mois d'août 2020. Un choix qui s'est imposé au vu de ses réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes, mais aussi parce qu'il donne un nouveau cap à l'économie nationale. Une convention de partenariat a été signée, le 24 juin dernier au siège de la wilaya de Tindouf, entre l'Entreprise nationale de fer et de l'acier (Feraal) et le consortium chinois CMH. Cet accord vise à extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer par an à partir de la mine de Ghar Djebilet-Ouest à l'horizon 2026, avant d'atteindre une capacité d'extraction annuelle de 50 millions de tonnes de minerai de fer à l'horizon 2040. Autre «joyau minier», la mine de zinc-plomb d'Amizour (Béjaïa) avec des réserves estimées à 68,6 millions de tonnes. Soit plus d'un tiers des réserves mondiales, selon le U.S. Geological Survey, agence du gouvernement des États-Unis l'Algérie pourrait y faire donc une entrée fracassante et prendre une place de choix au sein du cercle restreint des pays producteurs (Chine, Australie, USA) de cette ressource minière.

D'autres chantiers et non des moindres sont lancés. Il y a parmi eux celui du projet tentaculaire, «révolutionnaire», de la transition énergétique, des énergies renouvelables, production de l'électricité solaire, de l'hydrogène vert...qui fait son petit bonhomme de chemin. Chantier phare du président de la République, il pose, un à un, ses jalons et franchit une à une les phases qui le mèneront à bon port. Les feux sont passés au vert depuis la validation des 77 offres pour la réalisation de 20 000 MW d'énergie solaire. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de production de 15 000 MW d'électricité solaire photovoltaïque à l'horizon 2035, initié par le président de la République. En ce qui concerne le projet de premier plan de phosphate intégré qui sera abrité par quatre wilayas de l'est du pays (Tébessa, Skikda, Annaba, Souk Ahras), il permettra à l'Algérie d'être l'un des principaux pays exportateurs mondiaux d'engrais et de fertilisants. En ce qui concerne le domaine de l'économie de la connaissance et l'amélioration du climat d'affaires et de l'innovation, autre chantier majeur du chef de l'État, les efforts consentis par l'Algérie dans ce domaine, sous la direction du président de la République, ont été salués, à ce propos, par le sommet des ministres africains chargés des Start-up tenu à Alger le 6 décembre à Alger. Autant d'initiatives qui n'ont pu être programmées sans avoir balayé les entraves bureaucratiques, des réformes profondes seront engagées, un nouveau code des investissements verra le jour. Ce qui a assaini le climat des affaires en Algérie. Le président de la République les mettra en exergue lors de ses nombreux déplacements à l'étranger. Russie, Turquie, Chine... D'importants contrats de partenariats seront conclus avec à la clé 36 milliards de dollars d'investissements en provenance de Chine.