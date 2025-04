Les deux références mondiales du marché pétrolier ont réussi un parcours plutôt honorable. Le Brent de la mer du Nord et le WTI américain ont clos la semaine, qui s'est achevée le 28 mars, sur une petite baisse, ce qui ne les a pas empêchés outre mesure d'avancer par rapport à la même période qui, elle, a pris fin de le 21 mars. Et le pétrole algérien comment s'est-il comporté? Eh bien, force est de constater qu'il a eu une meilleure tenue. Le baril de Sahara Blend pointe à 73,98 dollars, selon la dernière cotation du site spécialisé Oil Price. Une nouvelle rassurante pour l'Algérie qui a confectionné sa loi de finances sur la base d'un baril à 60 dollars. Soit une marge de près de 14 dollars. Les cours de l'or noir dans leur ensemble semblent sortir de leur torpeur depuis l'annonce des huit pays membres de l'Opep+ qui ont procédé à des coupes supplémentaires volontaires de leur production de procéder à un retour progressif de leur offre à partir du 1er avril 2025. Le marché pétrolier semble vouloir revenir à de meilleures intentions. Cela a été le cas la semaine passée malgré deux faux pas. Les cours de l'or noir ont démarré sur les chapeaux de roues lundi dernier poussés par la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% contre tout pays achetant du pétrole vénézuélien, les opérateurs espérant, par ailleurs, une politique commerciale américaine plus ciblée qu'attendu. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a gagné 1,33% à 73,00 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate pour échéance le même mois a avancé de 1,22% à 69,11 dollars. Une ascension qui sera stoppée dès le lendemain. Les prix seront douchés par l'annonce de Washington faisant état d'accords entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur une trêve en mer Noire. Les opérateurs anticipant la possibilité d'un allègement des sanctions visant le secteur pétrolier russe. Le baril de Brent de la mer du Nord grappillera tout de même 0,03% à 73,02 dollars. Tandis que le baril de WTI reculera de 0,16% à 69,00 dollars. «Le marché est sous pression avec l'annonce du début d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine qui pourrait conduire à l'arrivée sur le marché de quantités supplémentaires de pétrole russe», a expliqué Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. De plus, «le marché est bien approvisionné, surtout en vue des 18 prochains mois», contribuant aux craintes d'une offre trop abondante en cas de retour des barils russes, a ajouté l'analyste. Contre toute attente, les cours de l'or noir reprendront de la vitesse mercredi soutenus par une baisse surprise des stocks de brut américains et par les incertitudes entourant l'accord de trêve limitée entre la Russie et l'Ukraine. «Le marché a été soutenu par les chiffres favorables des stocks de l'EIA, qui ont montré une baisse marquée des stocks de pétrole brut» aux États-Unis, a estimé Andy Lipow, analyste de Lipow Oil Associates. Les stocks commerciaux américains de pétrole ont enregistré une baisse surprise la semaine dernière, selon des informations publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Durant la semaine achevée le 21 mars, ces réserves ont diminué de 3,3 millions de barils, alors que les analystes tablaient, au contraire, sur une hausse d'environ 2 millions, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg. Le Brent progressera de 1,05%, à 73,79 dollars. Le WTI avancera de 0,94%, à 69,65 dollars. Les cours poursuivront sur leur lancée jeudi. Ils termineront cependant en petite hausse pris dans des vents géopolitiques contraires, et dans l'attente de nouvelles informations sur la politique commerciale américaine. Le Brent a gagné 0,33% à 74,03 dollars. Le WTI a pris 0,39% à 69,92 dollars. Les prix du pétrole finiront par craquer le dernier jour de leur cotation hebdomadaire, le 28 mars. La raison: les investisseurs étaient à la fois inquiets et attentistes avant la mise en place de nouveaux droits de douane de Donald Trump aux États-Unis mercredi prochain. Le baril de Brent de la mer du Nord terminera sur un recul 0,54% à 73,63 dollars. Celui de West Texas Intermediate cédera de 0,80% à 69,36 dollars. La semaine aura été toutefois positive...