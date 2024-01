Le baril de pétrole se négociait en baisse, hier, en cours d’échanges. Un rebond mais pas d’envolée ou de flambée notoire. Vers 12h00 ; le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, reculait de 1,42 dollar par rapport à la séance de la veille pour afficher 76,87 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février perdait de son côté 1,49 dollar pour pointer à 70,91 dollars. Les prix du pétrole baissaient ainsi, hier, le marché ignorant les tensions en mer Rouge en l’absence de ruptures d’approvisionnement en brut, et se focalisant ainsi sur les facteurs baissiers, notamment l’appréciation du dollar et la croissance chinoise décevante, faisait-on remarquer. Ce n’est apparemment que partie remise. Avec les tensions au Moyen-Orient, et plus précisément les attaques en mer Rouge, « le marché du pétrole a toutes les chances de remonter, mais il rechigne à le faire », commente Tamas Varga, analyste de PVM Energy, affirmant que pour le moment « la prime de risque est absente ». Un cargo américain a été touché le 15 janvier dans le golfe d’Aden, au large du Yémen, par un missile des Houthis. Le lendemain, l’agence de sécurité maritime britannique Ukmto a fait état d’un nouvel «incident » en mer Rouge, précisant qu’un petit appareil avait volé au-dessus d’un navire sans causer de dommages. La tension est montée d’un cran, ces derniers jours, après que les États-Unis et leurs alliés ont lancé des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen, en représailles aux attaques contre des navires occidentaux en mer Rouge. Ces frappes avaient été menées contre un certain nombre de cibles utilisées par le groupe soutenu par l’Iran, avait déclaré le président américain, Joe Biden. Des responsables américains affirmant que des sites radar et des lanceurs de missiles avaient été touchés, a rapporté l’Agence Bloomberg . Y a-t-il eu un impact sur les cours de l’or noir ? En l’absence de réelles perturbations de l’approvisionnement en pétrole, la prime de risque restera modérée malgré l’escalade des tensions géopolitiques, estimaient les analystes de DNB. Les prix devraient évoluer dans la fourchette actuelle de 72 à 82 dollars, selon Tamas Varga, de PVM Energy. Ces tensions constituent cependant incontestablement un puissant détonateur permanent pour eux. Les Houthis ont en effet tiré des missiles sur des navires presque quotidiennement au cours des deux derniers mois et ont juré de ne pas relâcher la pression jusqu’à ce que l’entité sioniste mette fin à sa barbare agression contre Ghaza. Il faut savoir que ces attaques ont perturbé le commerce international sur une route clé entre l’Europe et l’Asie, qui représente environ 15% du trafic maritime mondial. Le géant du transport maritime Maersk et d’autres ont dû détourner leurs navires de la mer Rouge. « Le golfe d’Oman est très proche du détroit d’Ormuz, un goulot d’étranglement critique pour les flux pétroliers. Plus de 20 millions de barils/jour de pétrole transitent par le détroit d’Ormuz, ce qui équivaut à environ 20% de la consommation mondiale », soulignent les analystes d’ING. Un contexte géopolitique explosif s’y esquisse. L’Algérie a sonné l’alerte. Son représentant permanent auprès de l’ONU, Amar Bendjama, a mis en garde contre l’«émergence d’un conflit régional aux conséquences incontrôlables » en mer Rouge, faisant remarquer que «la mer Rouge constitue un corridor essentiel pour le commerce mondial et est responsable d’environ 15% des activités maritimes mondiales ». Il faut savoir que les affrontements se concentrent, notamment près du détroit stratégique de Bab al-Mandeb, qui sépare la péninsule Arabique de l’Afrique, et constitue une route commerciale cruciale dans le transport d’hydrocarbures. Les Américains alliés de l’entité sioniste patrouillent dans la zone avec d’autres pays au sein d’une coalition internationale pour « protéger » le trafic maritime des attaques des Houthis. Un contexte susceptible de faire flamber les prix du pétrole. L’or noir pourrait hisser, à nouveau, les voiles en mer Rouge.