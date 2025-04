Le baril a frappé un grand coup. Il est cependant encore trop tôt de dire que sa descente aux enfers relève désormais du passé. Tant que pèsent sur lui la menace des droits de douanes massifs américains que Donald Trump a décidé de geler de quatre-vingt-dix jours pour le moment, le dossier du nucléaire iranien ou l’équation de l’offre et de la demande sans oublier le contexte géopolitique explosif au Moyen-Orient, région qui possède deux tiers des réserves conventionnelles mondiales. Autant de facteurs qui seront déterminants pour le pétrole quant à son évolution. Pour l’instant, la conjoncture lui semble plutôt favorable. Du moins en ce qui concerne la semaine qui a été écourtée d’une journée. Le vendredi 18 avril (Pâques) étant férié. La première séance qui a commencé le 14 avril a été cependant laborieuse. Les cours du pétrole sont restés quasiment stables, plombés, d’un côté, par la révision à la baisse de la prévision de croissance de la demande de pétrole pour 2025 par l’Opep, mais soutenus par les tensions entre les États-Unis et l’Iran, de l’autre côté. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a pris 0,19% à 64,88 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour livraison en mai, avançait, de son côté, de 0,05% à 61,53 dollars. Les experts expliquent ce «sur-place». D’un côté, les cours du brut sont soutenus «par l’inquiétude face à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement alors que les négociations nucléaires américano-iraniennes s’engagent», souligne Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. De l’autre côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, devait se rendre à Moscou pour aborder la question des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis, avant un nouveau cycle de discussions avec Washington samedi à Rome. En cours de séance, les cours ont «été écrasés par la dégradation de la demande qui s’est manifestée dans le rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole», explique Robert Yawger, de Mizuho USA. L’Opep anticipe désormais que la demande en or noir dans le monde augmentera de 1,3 million de barils/jour au total en moyenne cette année contre 1,4 mb/j prévu en mars, et qu’elle s’élèvera à 1,5 mb/j au total. Les prix du pétrole piétineront également le jour d’après, cédant un peu de terrain mardi, face aux incertitudes douanières américaines et chinoises, et après des révisions à la baisse des prévisions de la demande mondiale. Le Brent de la mer du Nord a perdu 0,32% à 64,67 dollars. Le West Texas Intermediate s’est effrité de 0,33% à 61,33 dollars. Pourquoi ? «C’est entièrement lié à l’agitation autour des droits de douane», souligne Stephen Schork, de The Schork Group. «Même si le pétrole, le gaz et les produits raffinés ont été exemptés des droits de douane initiaux de Trump, les dommages collatéraux sur le climat macroéconomique sont réels : craintes d’inflation, révisions à la baisse de la croissance et contexte commercial plus chaotique», résume Stephen Innes, de SPI AM. «Ce n’est pas de bon augure pour le brut.» Les cours de l’or noir en décideront autrement, ils progresseront nettement mercredi regonflés par une hausse des stocks américains moins importante qu’anticipé la semaine dernière aux États-Unis, selon des informations publiées par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les réserves commerciales de brut ont augmenté d’environ 500000 barils lors de la semaine achevée le 11 avril, alors que les analystes s’attendaient à une progression de plus de 900000 barils, selon la médiane d’un consensus établi par l’agence Bloomberg. Les cours de l’or noir ont été cependant portés par les signes d’ouverture de Pékin concernant des négociations avec les États-Unis sur les droits de douane, marquant toutefois le pas en fin de séance face aux commentaires du patron de la Banque centrale américaine (Fed). Le Brent de la mer du Nord a pris 1,82% à 65,85 dollars. Le WTI a gagné 1,86% à 62,47 dollars. Le grand pas en avant se fera jeudi. Les prix du pétrole ont bondi poussés par l’espoir de négociations concernant la guerre commerciale lancée par les États-Unis, mais aussi par les nouvelles sanctions américaines sur l’offre iranienne. Le Brent s’est envolé de 3,20% pour clôturer à 67,96 dollars. Le WTI progressera significativement aussi de 3,54%, à 64,68 dollars. Le baril a-t-il signé son retour en grâce ? On le saura dès demain…