Tous les regards restent braqués sur la tragédie que vit la bande de Ghaza, sauvagement bombardée par l'aviation de l'entité sioniste. Les prix du pétrole qui se sont enflammés semblaient «tiédir» quelque peu hier. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, pour livraison en décembre cédait 0,23 cents vers 14h50 pour se négocier à 90,66 dollars. Tandis que son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour échéance en novembre reculait de 0,19 cents à 87,50 dollars. Ce qui augurait d'une clôture plutôt indécise de cette première journée de cotation. Les cours de l'or noir oscillant entre hausse et baisse. La tendance était, en début d'après-midi, en faveur de la seconde option. Les cours du pétrole étaient partagés alors que les investisseurs attendaient de voir comment évoluera l'agression sioniste contre la Bande de Ghaza, et son impact potentiel sur les pays producteurs dans la région. «La situation reste fluide et difficile en termes de prévision des prix, avec peu de chances de retour à un marché relativement normal», estime John Evans, analyste chez PVM Energy. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu en Israël,hier, dans le cadre de sa tournée de crise au Moyen-Orient. Plus d'un million de personnes ont fui dans la panique le nord de la bande de Ghaza, pendant que l'entité sioniste continuait à masser des troupes aux abords du territoire palestinien en vue d'une offensive terrestre imminente aux conséquences désastreuses sur le plan humain avec une potentielle riposte des mouvements de résistance palestiniens qui bénéficieraient du soutien de certains pays voisins. Tous les regards sont braqués vers Téhéran. Ce qui conduit les analystes à continuer à tenter d'anticiper comment pourrait évoluer le conflit et les risques pour l'approvisionnement pétrolier. «Une implication potentielle de l'Iran, important producteur et membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), à Ghaza entraînerait une grave perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole à moyen terme», souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Quel impact peut-elle avoir? «Les fluctuations des prix du pétrole brut ont des implications importantes pour l'économie mondiale: la hausse des prix de l'énergie menace de perturber la guerre des banques centrales contre l'inflation et de peser sur une économie mondiale déjà mal en point», poursuit l'analyste. Ce qui pèserait sur la consommation d'or noir à travers le monde. Une réaction des pays voisins aux bombardements sauvages et à une offensive terrestre de l'armée sioniste que l'on dit imminente mettra inévitablement le feu aux prix de l'or noir. «Le contexte inflammable au Moyen-Orient pourrait facilement conduire à des pénuries d'approvisionnement considérables», explique Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. Une situation qui suscite «des inquiétudes quant à la stabilité au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne l'Iran», explique Ole Hansen, analyste chez Saxobank. À la suite, notamment d'un article du Wall Street Journal publié dimanche, selon lequel Téhéran aurait aidé à planifier l'attaque pendant plusieurs semaines. «Toute mesure de représailles sur les infrastructures iraniennes», ou «la menace de fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transitent quotidiennement 17 millions de barils de pétrole par jour», pourraient faire «flamber les prix» a prévenu Tamas Varga, de PVM Energy. «Si la perspective d'un impact sur les flux d'approvisionnement en pétrole reste actuellement limitée, les frappes meurtrières ont incité les négociants à intégrer une prime de risque géopolitique plus élevée», mentionnait l'Agence internationale de l'énergie (Aie), «bras armé énergétique» des pays occidentaux (qui soutiennent l'entité sioniste dans leur agression criminelle contre Ghaza), dans son rapport mensuel publié le 12 octobre. L'option d'une nouvelle envolée des prix du pétrole reste intacte...