Les cours du pétrole ont, certes clôturé la semaine qui s'est achevée vendredi dernier sur une hausse, mais sans connaître de rebond significatif malgré la perturbation du trafic maritime en mer Rouge, le détroit de Bab al-Mandeb, notamment voie stratégique pour le commerce des hydrocarbures. L'Algérie a, notamment axé sa première déclaration en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU sur les tensions que y règnent et le risque qu'elles peuvent faire courir à toute la région du Moyen-Orient qui recèle de gros producteurs de pétrole, l'Arabie saoudite en particulier. Les développements de la situation en mer Rouge «ont des conséquences majeures sur la sécurité économique et maritime de la région», a indiqué le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Bendjama faisant remarquer que «la mer Rouge constitue un corridor essentiel pour le commerce mondial et est responsable d'environ 15% des activités maritimes mondiales, et protège la navigation maritime dans la région». Ce qui a été le cas pour les prix du pétrole qui ont fin la séance du 5 janvier en hausse, poussés par les tensions au Moyen-Orient, une réduction de l'offre libyenne, et les craintes d'une escalade qui pourrait provoquer des ruptures d'approvisionnement. Le baril de Brent pour livraison en mars a gagné 1,17 dollar pour afficher 78,75 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février montait pour sa part de 1,62 dollar à 73,81 dollars. Le «jackpot» a été l'oeuvre du pétrole algérien. Le baril de Sahara Blend a progressé de 2,78 dollars pour échouer au seuil de la barre symbolique des 80 dollars, à 79,85 dollars exactement selon la dernière cotation (5 décembre Ndlr) du site spécialisé Oil Price. Un niveau qui peut certes satisfaire l'Algérie qui a élaboré sa oi de Finances sur la base d'un baril à 60 dollar,s mais qui ne répond aux attentes des pays producteurs de l'Opep+ eu égard aux indices qui auraient dû propulser les prix bien au-delà de celui qu'ils affichent actuellement. Qu'est ce qui pourrait donc provoquer l'étincelle? Un cocktail est avancé par les spécialistes. En Libye, un mouvement de protestation contre les prix élevés du carburant a entraîné la fermeture du plus grand champ pétrolier du pays, Sahara, situé dans le sud-ouest, ce qui prive le marché de quelque 270.000 barils par jour, rapporte Commerzbank. «On ne peut pas vraiment se permettre de perdre des barils, vu ce que font les Saoudiens et l'Opep+», a souligné de son côté John Kilduff, d'Again Capital. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de l'accord Opep+ ont, en effet, mis en oeuvre, ce mois-ci, de nouvelles coupes de production de 900.000 barils par jour, qui doivent durer jusqu'en mars au moins. Les prix du pétrole ont effectivement trouvé, un soutien dans les coupes volontaires de production de certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés de l'Opep+, entrées en vigueur en janvier. L'Arabie saoudite avait annoncé l'extension de sa mesure de réduction d'un million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. La Russie a décidé quant à elle de prolonger la réduction de sa production de 500000 barils par jour jusqu'à fin mars 2024. Certains pays comme les Émirats arabes unis, l'Irak, le Koweït, le Kazakhstan, ou Oman, se sont engagés à se joindre à cette initiative.

L'Algérie a, pour sa part, décidé de procéder à une réduction volontaire supplémentaire de 51000 barils/jour, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à fin mars prochain. Ces réductions s'ajoutent à celles déjà annoncées en octobre 2022, avril et juin 2023, pour un total de près de 5 millions de barils par jour. À cela se combine «une prime de risque significative du fait des tensions au Moyen-Orient», qui s'accroissent avec l'élimination au Liban du numéro deux du Hamas, attribuée à l'entité, et deux attentats en Iran revendiqués par le groupe Etat islamique, notent les experts du second groupe bancaire allemand, Commerzbank. De la nitroglycérine.