La probabilité d'un baril à 100 dollars refait à nouveau surface. Les bombardements et les pilonnages sauvages que mènent l'entité sioniste contre la population de la bande de Ghaza pourraient déboucher sur un embrasement de la région. Le Moyen-Orient est incontestablement sur une poudrière. Sa probable explosion aura inévitablement des conséquences sur le marché mondial du pétrole. Les prix du baril pourraient dépasser les 150 dollars. C'est la Banque mondiale qui en fait le constat. La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier, pourrait provoquer un nouveau choc de prix sur les matières premières, a prévenu l'institution de Bretton Woods, dans son dernier rapport publié le 30 octobre dernier. Depuis le début du conflit, le prix du pétrole a d'ores et déjà augmenté de 6%. Or, le risque de le voir s'étendre plus largement dans la région pourrait entraîner une hausse encore plus sensible des prix, tant du pétrole que des produits agricoles, assurent les rédacteurs de ce document. «Le conflit au Proche-Orient vient s'ajouter au plus gros choc sur le marché des matières premières depuis les années 1970 provoqué par (le conflit armé russo-ukrainien, ndlr)», a fait remarquer le chef-économiste de l'institution financière internationale, Indermit Gill.

«Les décideurs politiques doivent être vigilants. Si le conflit (entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinienne Hamas, ndlr) devait gagner en intensité, l'économie mondiale devrait faire face à un double choc énergétique pour la première fois depuis des décennies», a-t-il averti.

Le prix du baril ne serait pas loin des 150 dollars. Voire plus. L'impact dépendra grandement de ses effets sur les exportations de pétrole dans le monde, estime la Banque mondiale. Trois scénarios sont prévus. Dans le cas d'un impact limité, le prix du pétrole pourrait monter de 3% à 13%, pour atteindre entre 93 et 102 dollars. Dans le scénario médian, le pétrole atteint une fourchette comprise entre 109 et 121 dollars. Dans le scénario du pire, le pétrole atteint des sommets, entre 140 et 157 dollars, soit potentiellement supérieur au record absolu de 147,50 dollars, observé en 2008, peut-on lire sur le site du quotidien français La Tribune. Il faut savoir que le baril de Brent qui, après avoir frôlé les 140 dollars le 7 mars 2022, deux semaines après le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, non loin de son record absolu de juillet 2008 où il avait dépassé les 147 dollars, lors de la crise financière (Subprimes) aux États-Unis tourne aujourd'hui autour des 85 dollars. Alors que la référence américaine, le West Texas Intermediate (WTI) affiche un peu plus de 80 dollars. Il faut souligner que, la Banque mondiale qui avait fait part de ses craintes, n'avait jusque-là pas osé un scénario chiffré qu'aurait impacté un conflit armé généralisé au Moyen-Orient.

La guerre risque d'avoir «un grave impact sur le développement économique», avait prévenu, à ce propos le président de l'institution de Bretton Woods, Ajay Banga, à l'ouverture de la conférence Future Investment Initiative (FFI) à Riyadh, la semaine passée. «Je pense que nous nous trouvons à un moment très dangereux», a-t-il souligné.

Moscou et Riyadh prolongent leurs coupes

Les prix du pétrole font un bond significatif. Un coup de fouet après que l'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé la prolongation de la baisse de leurs productions jusqu'à la fin de l'année. Les deux poids lourds du marché de l'or noir, membres influents de l'Opep+, ont décidé durant le week-end qu'ils maintiendraient leurs baisses de production et d'exportation dans les volumes prévus jusqu'à la fin de l'année. La Russie poursuivra une réduction volontaire déjà annoncée «de 300000 barils par jour de l'offre de pétrole et de produits pétroliers sur les marchés mondiaux jusqu'à la fin du mois de décembre 2023», a déclaré dimanche dans un communiqué le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak.

L'Arabie saoudite a, quant à elle, confirmé dans une déclaration séparée sa coupe de production d'un million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année, a indiqué dimanche l'agence de presse officielle saoudienne SPA.