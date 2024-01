Ça chauffe en mer Rouge. Les Houtis solidaires de la résistance palestinienne, multiplient les attaques contre les navires marchands, en merRouge et dans le golfe d'Aden, battant pavillon de pays qui soutiennent l'entité sioniste dans son agression barbare contre Ghaza. Ils avaient indiqué vendredi avoir tiré des «missiles» contre un «pétrolier britannique, le Marlin Luanda», précisant que le navire, «touché de plein fouet, a pris feu». Les prix du pétrole se sont «enflammés». Le baril de Brent de la mer du Nnord pour livraison en mars a terminé la semaine qui s'est achevée le 26 janvier sur un bond de 1,12 dollar à 83,55 dollars. Son plus haut niveau depuis début décembre en clôture. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour la même échéance a terminé pour sa part sur un gain de 65 cents à 78,01 dollars. Une première en clôture depuis deux mois et demi. Quels sont les autres facteurs de cette hausse remarquable sachant que mardi dernier le baril végétait encore sous la barre des 80 dollars? Le déclic s'est opéré dès le lendemain, les cours de l'or noir ont été poussés par les craintes que la baisse de l'offre aux États-Unis se répercute sur les réserves de brut du pays, et par la persistance de risques géopolitiques au Moyen-Orient. Les deux références mondiales du brut se reprenaient, portées par «la montée constante des risques au Moyen-Orient et les problèmes de production liés aux conditions météorologiques aux Etats-Unis», souligne Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. Aux Etats-Unis «jusqu'à 20% de la production de pétrole du Dakota du Nord restait fermée en raison de conditions météorologiques extrêmes» liées à la vague de froid, explique John Plassard, analyste chez Mirabaud. Les stocks commerciaux ont chuté de 9,2 millions de barils durant la semaine achevée le 19 janvier, soit bien davantage que le 1,4 million que prédisaient les analystes, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg. Cette ponction conséquente dans les réserves d'or noir tient essentiellement au décrochage de la production, victime d'une tempête hivernale qui a balayé une bonne partie des Etats Unis, fait-on remarquer. La production dans le Dakota du Nord était encore inférieure, mercredi, de 170.000 à 220.000 barils par jour à son niveau habituel, a indiqué le directeur de l'agence de gestion des oléoducs (NDPA) du troisième Etat le plus important en volumes d'or noir. Ces perturbations ont ainsi privé le marché américain d'un million de barils par jour durant la semaine considérée. Soit sept millions sur la semaine. Au-delà de l'épisode américain, «il semble qu'il y ait un peu plus de trépidation sur le marché, un peu plus d'élan vers le haut», souligne Eli Rubin, d'EBW Analytics Group, après plusieurs semaines d'allers-retours dans une fourchette limitée. «Ça donne un coup de pouce» aux prix, affirme Eli Rubin, qui mentionne également l'attaque d'un dépôtde pétrolier russe par l'Ukraine, vendredi, pour justifier le durcissement du marché. Le Brent terminera la séance de mercredi à 80,04dollar. Le WTI à 75,09dollar. Jeudi les prix du pétrole grimperont à leur plus haut niveau depuis sept semaines à la suite de données économiques positives aux États-Unis, et de mesures de relance en Chine. Le Brent atteindra 82,43 dollars. Un sommet depuis fin novembre. La référence américaine 77,36 dollars. Un plus haut depuis presque sept semaines. Plusieurs indicateurs aux Etats-Unis ont montré une économie plus robuste qu'attendue à commencer par la croissance du Produit intérieur brut (PIB) au dernier trimestre 2023 qui s'est élevée à 3,3% en rythme annualisé contre 2% attendu.