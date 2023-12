La certification ISO 9001 est un brevet délivré par l'organisme de certification ‘'Afaq Afnor Algérie'', qui atteste de la bonne qualité du produit sidérurgique, sortant des unités du complexe El Hadjar. La certification Système management qualité, (SMQ), est renouvelée tous les trois ans sur la base de la tenue d'un audit. Pour cette année, et une fois de plus, l'unité de Tuberie sans soudure (TSS), le laminoir à chaud, le laminoir à froid, le laminoir rond à béton et l'unité de revêtement et de parachèvement, ont obtenu avec succès le renouvellement de la certification ISO 9001- version 2015, de leur Système management qualité, (SMQ), a rapporté la direction générale du complexe El Hadjar sur sa page officielle Facebook. Selon la même source, un audit a été effectué au début du mois de décembre courant, par l'organisme de certification ‘'Afaq Afnor Algérie''. Ont été présents à cet audit, le président- directeur général (P-DG) du complexe Sider El Hadjar, un auditeur principal et, un auditeur en chef en plus des directeurs des unités concernées par l'opération d'audit, ainsi que de l'équipe de management qualité de l'entreprise. Au titre de cet audit, plusieurs volets et axes en rapport avec le Système management qualité (SMQ) de la TSS et les autres unités, les laminoirs en l'occurrence, ont été passés en revue, suite à quoi, précise la même source, des recommandations et constats ont été retenus au terme de cette opération qui s'est couronnée par un franc succès. Ce dernier à l'honneur de l'équipe du département chargé du Système management qualité, qui a été fortement louée par le premier responsable du complexe sidérurgique d'El Hadjar, a précisé la même source. Il est à souligner que ces résultats satisfaisants entre autres, ayant permis le renouvellement de la certification ISO 9001, interviennent au moment opportun pour le complexe Sider qui s'apprête à entamer une nouvelle phase pour sa relance en 2024, à travers un nouveau plan d'investissements qui s'étalera sur trois ans.

Ce dernier s'appuie sur un business plan, qui vise à atteindre un niveau élevé de production en fer plat et de fer à béton destiné à couvrir principalement la demande locale. Ce nouveau plan d'investissement va donc permettre à l'usine d'El Hadjar de sortir de l'ornière, de se relancer et de contribuer activement dans le développement et le redéploiement de l'industrie sidérurgique nationale, et ce dans la perspective de l'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet. En attendant l'approbation de ce plan d'investissement, par le Conseil de participation de l'État (CPE), retenu pour la prochaine réunion, il est utile de souligner que le staff de la direction générale du complexe a, d'ores et déjà entamé des discussions avec les responsables d'Alfapipe, filiale du Groupe des industries métallurgiques, sur une commande d'envergure devant approvisionner, cette dernière en produits plats, dont entre autres, les bobines laminées à chaud, (LAC), ndlr. Dans ce contexte, une réunion a regroupé, les deux P-DG respectifs de Sider El Hadjar et d'Alfapipe, en présence de cadres des deux entreprises.

La réunion s'est axée, notamment sur le partenariat et la coopération entre les deux parties sur la possibilité d'approvisionnement d'Alfapipe en produits plats, afin de se défaire de leur importation de l'étranger. Un partenariat Be to Be, tant pour Sider pour renflouer ses caisses à travers un plan de charge conséquent, que pour Alfapipe, dont la facture d'importation sera réduite à la faveur d'une importante bancarisation de fonds en devise.