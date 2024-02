Intervenant à hauteur de 97% dans les opérations du commerce extérieur, le transport maritime demeure un vecteur de développement et de croissance incontournable pour la relance économique. À ce titre, le secteur connaît ces dernières années, une hausse considérable de ces activités, suite à la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion et de modernisation, et ce en plus d'un programme de réforme qui vise à revaloriser les capacités du secteur.

L'objectif étant de procurer les conditions optimales pour accompagner les opérateurs économiques, et soutenir la nouvelle dynamique. Dans ce sens, l'Algérie a effectué d'importants investissements pour développer la flotte nationale et des infrastructures portuaires. La majorité des ports commerciaux connaissent actuellement des programmes d'extensions, visant à augmenter les capacités d'accueil, en matière de transports conteneurisés à l'image du port de Djen Djen, de Skikda ou de Mostaganem. Un besoin qui s'est exprimé avec l'augmentation considérable des activités d'exportations hors hydrocarbures, et un déploiement plus important de nos produits sur les pays africains, ayant abouti à l'ouverture de nouvelles lignes maritimes vers la Mauritanie et le Sénégal.

Une visibilité qui se répercutera forcément sur l'attractivité de l'Algérie et sur les capacités de concrétiser le volume de partenariats dans des conditions optimales.

Pareillement à ces actions, la réforme du secteur s'est articulé autour de la réorganisation administrative et juridique des filières de l'entreprise maritime, la Cnan-nord, et Cnan-Med, en une seule entité, la Cnan El Djazaïr, en vue de renforcer la présence de l'économie algérienne sur la scène économique régionale et internationale. À cela s'ajoute, des actions de rénovation de la flotte, et la modernisation des services d'information et de communication. Il faut dire que devant les opportunités en or, qui s'offrent à l'économie algérienne à travers l'émergence d'une nouvelle dynamique, le secteur du transport maritime se positionne comme acteur clé de la relance économique. Plusieurs secteurs stratégiques demeurent tributaires de son développement. D'où l'importance du maintien d'un investissement régulier pour la réalisation des grands projets, tels que celui du grand port de Cherchell. C'est dans cette nouvelle approche de gestion, que se profilent de sérieuses perspectives de développement et de croissance. À ce titre, la modernisation du secteur et l'amélioration des prestations de services contribueront à édifier un argument de taille pour les investissements et les échanges commerciaux. Autrement dit, avec de fortes capacités de fret, le secteur peut prétendre à l'ouverture de nouvelles destinations, dont de nouveaux marchés, qui ne manqueront pas d'avoir des impacts plus que positifs sur l'économie nationale.

En somme, le transport maritime est appelé à jouer un rôle central dans le développement des axes fondamentaux de la transition économique, à travers des efforts constants d'adaptation aux nouvelles directions économiques. Une mission qui nécessite en plus des actions de réformes profondes, la mobilisation de tous les moyens et les compétences, pour relancer le secteur au rythme de la cadence économique actuelle. Un défi qui constituera l'axe de fonctionnement et la motivation du secteur pour les années à venir.