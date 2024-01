L'ouverture du capital du Crédit populaire d'Algérie (CPA), prendra effet à partir du 30 janvier courant, avec la mise en vente de 22 millions d'actions, dans une première phase, au prix de 2.300 Da par action, a annoncé, jeudi, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB). Il faut savoir que les actions en Bourse permettent de dégager des résultats intéressants pour les personnes morales autant que pour les entreprises, c'est ce que fait savoir Yazid Benmouhoub, Directeur général de la Bourse d'Alger. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Alger Chaîne 3, dans l'émission matinale, l'Invité de la rédaction, il estime que la Bourse constitue un réel levier pour les entreprises qui ambitionnent d'exceller à l'export. Il estime à ce titre que la Bourse constitue indubitablement une référence sérieuse pour toute entreprise désireuse de faire valoir son savoir-faire à l'étranger. Benmouhoub invite néanmoins à insuffler davantage au secteur boursier, par un jeu d'émulation, où, l'entreprise publique donnerait l'exemple en servant de «lièvre» au privé. Dans cette stratégie le secteur privé serait le meneur d'allure pour favoriser les performance de tout le secteur économique national. Le même responsable nuance néanmoins en indiquant qu'en dépit d'innombrables avantages offerts par la Bourse d'Alger, la culture boursière des sociétés privées algériennes demeure en deça des attentes. Ces entreprises affichent encore une réticente quant à l'ouverture de leurs capitaux en bourse, note-t-il tout en affirmant en guise de remède: «Il faut introduire de nouvelles entreprises publiques profitables en Bourse, car plus il y a des entreprises, plus l'engouement des investisseurs se décuple.» Et d'ajouter: «L'introduction de ces entreprises peut dynamiser le marché boursier et créer de l'intérêt chez les opérateurs. S'agissant de l'avenir de la Bourse d'Alger, «elle connaîtra dans les années à venir des introductions de plus en plus importantes, notamment du secteur privé», fait savoir, optimiste, Benmouhoub, en ajoutant: «Il y a un véritable potentiel financier en Bourse. Nous encourageons les entreprises à venir ouvrir leur capital.». La bourse d'Alger et plus généralement le marché financier national aura longtemps laissé sur leur faim observateurs et professionnels, dont nombre d'entre eux ont souligné l'urgence d'une réforme. Le chantier demeure d'actualité, est il est utile de le rappeler. La «patate chaude» a d'ailleurs atterri sur les mains de l'actuel ministre des Fnances Laâziz Faïd qui a jusque récemment rappelé les principales actions susceptibles de redynamiser le marché financier dans le cadre d'une approche graduelle tenant compte du contexte et de l'environnement de l'économie nationale, «étant donné que la confiance et la stabilité sont les piliers fondamentaux de tout marché financier».

En fait, et tel qu'édicté par Faïd ou autres experts, à savoir asseoir une éducation financière, avec en perspective le développement des marchés de capitaux et de la Bourse, le renforcement de l'attractivité de la place financière d'Alger via des initiatives participatives ambitieuses regroupant plusieurs acteurs. Dans tous les cas le principal enjeu consiste en la captation des capitaux hors circuit; c'est- à- dire mobiliser et allouer l'importante épargne disponible dans le pays.