Un délai d’un mois au maximum est fixé au gouvernement aux fins d’«installer et d’activer le guichet unique» dédié à l’investissement et les deux instances nationales chargées respectivement de l’importation et de l’exportation. Moins d’une dizaine de jours, à peine, après l’annonce de la décision de création de nouvelles structures liées au monde de l’investissement et de l’import/export, Tebboune passe à la vitesse supérieure. Le gouvernement est tenu, dans un délai de 30 jours, de concrétiser sur le terrain les engagements du président de la République, pris devant les opérateurs économiques et les investisseurs nationaux et étrangers, il y a quelques jours. Le guichet unique, dans sa version authentique, doit être mis en place avec les attributions énoncées par le président de la République, loin des entraves et lenteurs bureaucratiques. Le guichet unique destiné aux investisseurs et hommes d’affaires nationaux et étrangers, tel que défini par Tebboune, disposera d’une certaine autonomie et une indépendance qui l’affranchiront des lacunes et obstacles constatés, lors de sa version précédente. Le Président a tenu à préciser, dans ses orientations aux membres du gouvernement, que le travail du guichet unique «est principalement lié à l’acte exclusif d’investir, loin de la gestion administrative centralisée ou décentralisée, le but de sa création étant de faciliter l’investissement et d’aplanir les difficultés et obstacles, notamment bureaucratiques, entravant les investisseurs», note le communiqué de la présidence de la République. Le guichet unique, dans sa nouvelle version telle que exigée par le Président, «est légalement habilité à engager et à suivre toutes les opérations en lien avec l’investissement». Des orientations qui sont en conformité avec les remarques et les observations faites par Tebboune, lors de la deuxième édition du Forum économique du Crea, il y a quelques jours, qui estimait que le guichet unique tel qu’il a fonctionné durant toute cette période écoulée ne répondait pas aux exigences des opérateurs et des investisseurs. L’autre point focal sur lequel le Conseil des ministres a planché, c’est celui relatif à l’engagement du Président de mettre sur pied deux instances nationales, l’une chargée des importations et l’autre dédiée aux exportations. Il est important de souligner, dans ce contexte, que le nouveau modèle économique esquissé par le président Tebboune repose en grande partie sur une politique de diversification économique, notamment dans son chapitre des exportations hors hydrocarbures. D’où l’importance accordée aux volets des exportations, mais aussi aux importations dans un souci d’asseoir et de maîtriser un équilibre économique étudié et planifié. Pour le président de la République, «le but de leur création est d’atteindre l’efficacité dans la gestion selon la nouvelle vision et les nouveaux mécanismes». Dotée du caractère institutionnel et chargée de «définir avec précision les besoins en matière d’importation» grâce aux concours multisectoriels, la future instance d’importation devra disposer d’une base de données exhaustive, lui permettant d’exercer une «action proactive fondée sur une information exacte». Cette future instance qui sera placée sous la tutelle directe du Premier ministre disposera d’un large éventail d’action et de manœuvre lui permettant d’«intervenir rapidement et de prendre les décisions les plus efficaces et les mieux adaptées de manière flexible». Instructions sont ainsi données au ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations aux fins de se pencher sur un nouveau schéma de réorganisation des opérations d’importation et d’exportation, sur la base d’une «vision globale et intégrée à long terme et non conjoncturelle», note encore le communiqué de la présidence de la République. En somme, le Président entend asseoir de nouvelles bases modernes et efficaces afin de booster le processus des exportations et maîtriser les opérations d’importations sur une base saine et proactive.