La graine semée au pays donne ses fruits à l’étranger. Sans qu’il n’y ait de retour sur investissement. L’Algérie qui a fait de son développement économique et de la défense des causes justes des priorités, des principes dispose d’une diaspora remarquable qui fait les beaux jours de son pays d’accueil. Elle peut aussi participer activement à en faire la promotion. Attirer les investisseurs étrangers, notamment et faire adhérer leurs gouvernements aux positions politiques de leur pays d’origine. C’est le but du lobbying qui vise (dans sa définition classique) principalement à influencer les décisions politiques pour que celles-ci reflètent ou favorisent les intérêts de certains groupes. Le « lobbying » ou la « représentation d’intérêts » désigne une activité qui consiste à prendre l’initiative d’entrer en contact avec des personnes chargées d’élaborer et de voter les décisions publiques ou de conduire l’action publique nationale ou locale pour influencer leurs décisions, est-il précisé par ailleurs. Et c’est là où ça cloche, il faut le reconnaître. Pourquoi cela ne marche-t-il pas comme nous l’aurions souhaité ? Et pourtant nos binationaux ne manquent pas d’élus dans les institutions et les assemblées élues (locales, nationales) de leur pays d’accueil. Certains d’entre eux ont même accédé au rang de ministre. Pourquoi n’ont-ils pas assez porté la voix de l’Algérie ? La question est posée mais une réponse s’impose en filigrane : l’argent, la corruption, les pots de vins se sont imposés comme principaux leviers d’un lobbying déloyal qui a fait la part belle au trafic d’influence. Cela a permis à certains pays de gangréner des institutions respectables, à l’instar du Parlement européen, dont certains de ses membres se sont retrouvés au cœur d’affaires de corruption contre le soutien à des thèses qui n’honorent en rien cette démocratie inscrite sur le fronton de l’institution qu’ils représentent pour fouler au pied la légalité internationale pour quelques milliers d’euros. C’est le cas du Maroc concernant le Sahara occidental. « En plus des obstacles qu’il dresse aux enquêtes sur les droits de l’homme, le Maroc a agressivement dépensé, rien qu’aux États-Unis 3,1 millions de dollars en 2014 dans le lobbying et les relations publiques », témoignera Mary Kerry Kennedy, présidente du centre Robert Kennedy pour la justice et les droits de l’homme qui a fait de la cause sahraouie une de ses priorités. Et lorsque l’on a toutes ces grandes puissances chantres de la démocratie et de la légalité internationales dont des membres très influents qui vendent leurs voix pour soutenir des pays colonisateurs qui privent, emprisonnent, massacrent des populations dont la seule revendication légitime est de vivre dans un État indépendant, on aura mesuré l’étendue des dégâts que provoque une telle démarche. Ce que vivent les Palestiniens, aujourd’hui, est édifiant à plus d’un titre. Un phénomène qui n’a pas épargné le sport dont la pratique, dans la théorie, sert au rapprochement des peuples. Le limogeage quasi instantané de l’entraîneur algérien de la Tanzanie qui a accusé ouvertement le Maroc d’influencer les instances de la Confédération africaine de football (CAF) et d’avoir un contrôle inapproprié sur le football africain, en est la preuve. L’argent est devenu le nerf de la guerre pour imposer un type de gestion malsain, assujettir des peuples en quête de liberté. L’Algérie qui ni ne mange ni ne fait manger de ce pain-là a fait des causes justes un principe. Sa présence au sein des plus importantes organisations internationales (Conseil de sécurité de l’ONU, présidence de la Commission de la fonction publique internationale (Cfpi) de l’ONU, conseil d’administration de l’Union internationale des télécommunications...) et instances continentales, sont le fruit d’une diplomatie éclatante.