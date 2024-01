Une bonne nouvelle pour l'économie nationale. Le prix de son pétrole a fait un bond significatif. Le Sahara Blend qui a cassé la barre des 80 dollars pointe désormais à 80,90 dollars, selon la dernière cotation du site spécialisé Oil Price. Ce qui en fait le Brut le plus cher du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en cette troisième semaine de ce mois de janvier. Une performance qui le place de surcroît parmi les matières premières les plus chères au monde. Un niveau, qui représente par ailleurs plus de 20 dollars de plus que celui qui a servi de calcul à la loi de finances du pays, confectionnée sur la base d'un baril à 60 dollars. Ce qui augure de recettes confortables pour les caisses du Trésor public, cette année. Elles ont tourné autour des 50 milliards de dollars en 2023. Les recettes de la Compagnie nationale des hydrocarbures, avaient déjà fait un bond spectaculaire de 70% en 2021, comparativement à l'année 2020. Sonatrach avait réussi, en 2021, à réaliser des exportations en hydrocarbures d'une valeur dépassant 34,5 milliards contre 20 milliards de dollars, l'année précédente marquée par une chute historique des cours de l'or noir. Avant d'atteindre les 60 milliards de dollars de dollars en 2022 portés par un baril qui avait frôlé les 140 dollars, la première semaine du mois de mars de cette année-là, lors du début du conflit armé russo-ukrainien. Comment se portaient les deux autres références du marché mondial de l'or noir? Pas si mal en ce début de semaine qui est aussi leur première journée de cotation. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait, hier, vers 14h30, 78,73 dollars soit 17 cents de plus que la séance précédente. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate pour livraison en février, dont c'est le dernier jour de cotation, progressait pour sa part de 22 cents à 73,63 dollars. Les prix du pétrole évoluaient en légère hausse, portés d'une part par le ralentissement de la production aux États-Unis et freinés par ailleurs par la reprise de la production dans un important gisement libyen. La production du pétrole de schiste aux États-Unis est ralentie en raison d'une vague de froid dans certaines parties du territoire américain, expliquaient les analystes de DNB. Les prix profitaient davantage de la «vague de froid aux États-Unis que du niveau d'anxiété accru, quant à une éventuelle rupture d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient», confirmait Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. Le Pentagone a annoncé samedi avoir «détruit» un missile antinavire des Houthis, dans de nouvelles frappes qualifiées d'«autodéfense» contre ces rebelles yéménites qui mènent des attaques répétées contre des navires marchands, qui battent pavillon d'alliés de l'entité sioniste, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Il faut savoir que ces attaques se concentrent, notamment près du détroit stratégique de Bab al-Mandeb, qui sépare la péninsule Arabique de l'Afrique, et constitue une route commerciale cruciale dans le transport d'hydrocarbures. Un axe clé entre l'Europe et l'Asie, qui représente environ 15% du trafic maritime mondial. Le géant du transport maritime Maersk et d'autres ont dû détourner leurs navires de la mer Rouge. «Le golfe d'Oman est très proche du détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement critique pour les flux pétroliers. Plus de 20 millions de barils/jour de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz, ce qui équivaut à environ 20% de la consommation mondiale», soulignent les analystes d'ING.