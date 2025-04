Cette annonce intervient au moment où les prix du pétrole ont fait un plongeon spectaculaire. Les cours de l’or noir ont perdu près de 10 dollars depuis mercredi. Le baril de Brent de la mer du Nord a atteint son plus bas niveau depuis 2021. Et ce n’est peut-être pas terminé. La 59ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep-non Opep (J,,mmc), qui doit se tenir, aujourd’hui, par visioconférence, tombe donc à point nommé pour faire le point sur cette question. Elle y tiendra certainement une place majeure même si à l’origine les discussions devaient être axées sur le suivi du taux de conformité des pays membres, aux réductions de production convenues pour les mois de janvier et février 2025, conformément aux décisions prises par les pays de l’Opep+ en faveur de la stabilité du marché pétrolier mondial. Cette rencontre à laquelle huit pays de l’Opep+, dont l’Algérie, ont décidé d’ajuster leur production pétrolière, avec une hausse de 411.000 barils par jour au cours du mois de mai prochain, a indiqué jeudi, un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines. Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue par visioconférence, à laquelle a pris part le ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et ayant regroupé huit pays de l’Opeo+ qui appliquent des ajustements volontaires de production depuis avril 2023, à savoir l’Algérie, le Royaume d’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan et le Sultanat d’Oman. Lors de cette réunion, « les ministres ont discuté de la situation du marché pétrolier mondial et de ses perspectives d’avenir », ajoute le communiqué. Compte tenu des perspectives positives du marché et conformément aux décisions prises le 5 décembre 2024, confirmées le 3 mars 2025, les pays participants ont convenu d’un ajustement de production de 411.000 barils par jour au cours du mois de mai 2025, a fait remarquer la même source. Cette augmentation progressive et flexible pourra être suspendue ou ajustée en fonction de l’évolution du marché afin d’assurer un soutien continu à la stabilité des marchés pétroliers, souligne le communiqué ajoutant que les pays concernés ont réaffirmé « leur engagement à compenser tout excédent de production depuis janvier 2024 ». Les ministres des huit pays de l’Ooep+ ont convenu, à la fin de la réunion de tenir des réunions mensuelles afin de suivre l’évolution du marché pétrolier et d’examiner le respect des accords et des compensations. La prochaine réunion est prévue pour le 5 mai, date à laquelle les niveaux de production pour le mois de juin 2025 seront déterminés. Il faut rappeler que ces huit pays qui ont procédé à des coupes supplémentaires volontaires de leur production ont décidé de procéder à un retour progressif de leur offre à partir du 1er avril 2025.