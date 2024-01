La mer Rouge sera-t-elle la rampe de lancement des prix du pétrole? Ce qui s'est passé jeudi répond positivement à cette question. Les prix du pétrole ont, en effet, grimpé suite à une attaque des rebelles houtis qui a ciblé un pétrolier battant pavillon américain. «Le 18 janvier vers 21 heures (heure de Sanaa), des Houthis soutenus par l'Iran ont lancé deux missiles balistiques antinavires sur le M/V Chem Ranger, un pétrolier grec battant pavillon des Îles Marshall et appartenant aux États-Unis», a indiqué le Commandement central américain (Centcom) dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter, affirme que deux missiles balistiques antinavires ont ciblé le pétrolier. «Les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération ciblée contre un navire américain, le Chem Ranger, dans le golfe d'Aden avec plusieurs missiles navals dont plusieurs ont touché leur cible», avait déclaré un peu plus tôt un porte-parole des Houtis. Les États-Unis ont riposté en ciblant pour la cinquième fois des sites des Houthis au Yémen. Un contexte explosif attisé par des attaques réciproques entre l'Iran et le Pakistan. Résultat: les prix du pétrole ont rebondi. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a progressé de 1,56% pour finir à 79,10 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate pour livraison en février a gagné pour sa part 2,09% à 74,08 Dollars. «Le marché du pétrole a totalement ignoré les statistiques sur les stocks américains de pétrole et s'est concentré surtout sur les tensions entre l'Iran et le Pakistan», a commenté Andy Lipow de Lipow Oil Associates. Le Pakistan a annoncé, jeudi, avoir mené dans la nuit des «frappes contre des caches terroristes» en Iran, qui ont fait neuf morts selon les médias d'Etat iraniens, deux jours après une attaque iranienne en territoire pakistanais. Ces attaques réciproques surviennent au moment où le Proche-Orient est secoué par l'agression barbare de l'entité sioniste contre Ghaza et les attaques des Houtis contre des navires de commerce en mer Rouge et du golfe d'Aden battant pavillon de pays alliés de l'entité sioniste. «Il y a une probabilité croissante de rupture d'approvisionnement en pétrole si ces tensions régionales augmentent encore», a souligné Andy Lipow. Alors que dans le même temps la demande de pétrole est partie pour connaître en 2025 une «croissance robuste», vers un nouveau record, selon les prévisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiées le 17 janvier dans son rapport mensuel. Le monde consommerait 106,2 millions de barils de pétrole en moyenne chaque jour, contre une estimation de 104,4 millions en 2024 et 102,1 en 2023. Ces chiffres placent la demande d'or noir vers un nouveau record.