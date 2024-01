Maillon indissociable de l'activité économique et axe central de la nouvelle politique d'investissement adoptée par les pouvoirs publics, les zones industrielles et les zones d'activité sont en phase de connaître de profonds changements en matière de gestion et de fonctionnement.

Les objectifs fixés par le président de la République sont on ne peut plus clairs. Réactiver les espaces de production et l‘investissement, pour permettre au secteur de l'industrie de renforcer sa contribution à l'économie nationale, à hauteur de 7% à 10% du PIB. Toute la problématique s'articule autour de la remise à niveau de ces espaces, qui, durant des décennies, demeurent, en dépit des enveloppes octroyéess pour leur réaménagement, en deçà des attentes des investisseurs et des porteurs de projets. Hormis les raccordements à l'électricité et au gaz, les besoins de ces espaces, qui comptent actuellement 628 zones d'activité et 65 zones industrielles en activité, réparties au niveau de 54 wilayas du pays sur une superficie s'élevant à plus de 27.000 hectares, s'articulent autour de l'optimisation des conditions qui permettent d'abriter des projets à forte valeur ajoutée. Notamment en matière de prestations de service tel que, les aires de stationnement, la logistiques, la fluidité des transports, la proximité des axes routier, et la présence sur le site, les représentations des administrations, et des organisme clés, tel que le guichet unique de l'AAPI, qui désormais est la seule institution à gérer et à décider l'octroi du foncier économique, et les organismes financiers, tel que les banques, la douanes, et l'administration fiscale. Autant dire que la restructuration des zones industrielles, ne repose pas uniquement sur l'affectation de l'enveloppe financière, ou sur la seule augmentation de leurs nombre. L'objectif ultime de ce plan de réforme industrielle, réside dans l'importance de créer des bases arrière susceptibles de relever les défis de la relance économique, à travers l'éradication des obstacles, la diversification des ressources de ces espaces, pour l'émergence d'une dynamique qui vise à édifier un tissu de PMI PME à la hauteur des avancées enregistrées ces dernières années. Il faut dire que les nouvelle dispositions d'investissement, la nouvelle sur l'octroi du foncier économique, et l'allégement des procédures administratives pour la création d'entreprise, ont révolutionné le paysage économique, inscrivant de nouvelles règles qui mettent les zones industrielles au devant de la scène.

Une révolution qui s'est axée en premier lieu sur la récupération du foncier non exploités et sa redistribution aux porteurs de projets, avec un volume de 1 530 hectares non exploités, répartis sur 4 173 parcelles, en 2023. A cela s'ajoute, le plan de redressement pour les grands groupes industriels et la relance des projets gelés, qui a abouti à des résultats plus que probants, reflétant la relance des secteurs stratégiques, tels que celui des mines, du textile, de l'industrie automobile, et de l'industrie pharmaceutique, pour ne citer que ceux-là.

À ce titre, le secteur de l'industriel enregistre 2060 projets, soit 50% du total des projets enregistrés au niveau de l'Aapi, pour une valeur de 1500 milliards de DA, avec la possibilité de créer plus de 62000 emplois.

Une entame de relance industrielle qui se distingue par une rupture franche avec les anciens paradigmes de gestion, et qui s'oriente vers l'adaptation des capacités de production, d'investissement, du climat des affaires, et de la législation, aux opportunités inédites de développement et de croissance. Une nouvelle approche qui ne se limite pas uniquement à la régionalisation du parc industriel existant, du fait qu'elle tend à l'élargissement de ces espaces, à travers la réalisation de 32 nouvelles zones industrielles, la réalisation de 117 microzones, la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle.