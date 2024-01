La mission économique américaine en Algérie, initiée ces derniers jours, est de l'avis des observateurs des relations algéro-américaines, l'une des plus «abouties», tant au niveau de représentation des opérateurs économiques, qu'au plan des intentions des managers US. Il faut savoir que ces derniers ne sont pas venus la tête vide, mais plutôt bien pleine d'observations déjà faites lors de précédentes missions. Cela renvoie à une réelle maturité des intentions d'investissements, avec en prime, un ciblage des opportunités et des régions censées recevoir d'importants projets.

La mission US, couronnée, avant-hier, par une rencontre avec le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, et, hier, avec celui de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a identifié les espaces de partenariats et fixé les domaines de transfert de technologie et de savoir-faire. Les ministres algériens étaient, disons-le, à l'aise face aux patrons américains, en ce sens que le Code des investissements a déjà produit ses effets. Les milliers de projets en voie de réalisation, dont des centaines d'IDE représentant plusieurs milliards de dollars, apportent à l'Algérie l'assurance d'une attractivité économique qui ne manquera pas de susciter l'intérêt des Américains.

Ces derniers, reçus, hier, par le ministre de l'Énergie et des Mines affichaient clairement leur intérêt. Et ce ne sont pas de quelconques compagnies qui ont fait le déplacement. De véritables géants mondiaux dans leurs domaines respectifs. Exxon Mobil, Chevron, parmi les Champions du monde dans le pétrole et le gaz, Hecate Energy et ARC Energy, leaders internationaux dans le renouvelable. Dans les solutions technologiques innovantes, Nesr, une pépite de la Scilicon Valley a également fait le déplacement d'Alger. Dans ce groupe de géants, on retiendra Philippe Group Mining, certainement intéressé par le lithium et autres terres rares, dont regorge le sous-sol algérien.

La cartographie minière et énergétique, le dynamisme de l'économie nationale, l'évolution dans le bon sens de la législation des affaires et la centralisation de la position géostratégique de l'Algérie, au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, attise l'enthousiasme des opérateurs américains. Ces derniers constatent de visu l'engouement chinois, italien et allemand. Une entreprise de ce pays, Laeis, est en passe de réaliser un mégaprojet avec un partenaire algérien, Als Reractory, rapporte l'Aapi dans sa page Facebook, sans autre détail. Les Européens, fortement intéressés par le développement en Algérie de l'hydrogène vert, affichent des intentions certaines d'investissement dans l'industrie des renouvelables, d'autant que, conjoncture géopolitique oblige, l'Algérie n'a quasiment pas de concurrent en matière de coûts énergétiques des investissements.

Acte concret du Conseil d'affaires algéro-américain (Usbac) qui pilote la mission économique, a été de réunir, avec le concours de Sonatrach, une vingtaine de chefs d'entreprises américaines. Versant toutes dans l'industrie gazière et pétrolière, il était question de sonder les opportunités d'investissement. L'ensemble de la chaîne de valeurs des hydrocarbures, ainsi que le développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène, ont été discutés entre Algériens et Américains. Il devient clair, avec l'entrée en lice des géants US que la phase d'observation est bel et bien dépassée. On en veut pour preuve, qu'au même moment, Vénézuéliens et Hollandais ont exprimé leur souhait de nouer des partenariats dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, les énergies vertes...Bref, il devient évident qu'une étape nouvelle s'ouvre pour l'économie nationale, à travers des annonces d'investissements colossaux, démontrant le nouveau statut de pays attractif qui place l'Algérie au coeur de l'équation africaine. Cela l'oblige certes, à assumer des responsabilités de pays-locomotive de l'Afrique, en partenariat avec le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais dans le même temps, son rôle de puissance-relais lui conférera une respectabilité dans le cadre du nouvel ordre mondial multipolaire qui se profile. L'Algérie ne sera pas la «nouvelle Suisse», mais il est entendu que son potentiel économique et le désir de coopération qu'expriment tous les centres de puissances, en fera une terre d'investissement de partenariat, loin des déchirements idéologiques. Il est certainement trop tôt de l'affirmer, mais au train où vont les intentions des uns et des autres la concernant, l'Algérie est partie pour s'imposer comme un point d'appui pour une croissance africaine, censée profiter à tous.