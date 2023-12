Le 11 décembre dernier, a été donné le coup de starter de l'usine Fiat Algérie, à Oran. L'évènement a vu la présence des deux assureurs partenaires de la marque du Groupe automobile Stellantis, à savoir la SAA et Alliance Assurances, dont les P-DG étaient personnellement présents à la cérémonie d'inauguration de cette importante unité de production, implantée dans la plaine de Tafraoui.

C'est en marge de ce coup d'envoi qui marque la reprise du marché automobile en Algérie, que le P-DG de la SAA, Youcef Benmecia, a confié à L'Expression, toute sa satisfaction de voir le business des quatre roues reprendre après une longue période passée au creux de la vague. Il annonce dans la foulée des prestations et services innovants qui seront fournis aux clients souscrivant des polices d'assurance auprès de la SAA. «Nous sommes partenaires du Groupe automobile Stellantis, et dans ce cadre nous avons déjà signé deux conventions, dont l'une avec Fiat Algérie et la seconde avec Opel Algérie. Deux marques appartenant au Groupe Stellantis. La SAA en sa qualité de première société d'assurance du marché, notamment en ce qui concerne l'assurance automobile, accompagne le constructeur et ses concessionnaires en matière de couverture de risque et répond à leur besoin en assurance avec des produits adaptés et innovants au profit des citoyens algériens acquéreurs de ces nouveaux véhicules. C'est une excellente chose!» Déclare enthousiaste Youcef Benmicia qui a fait part de sa satisfaction de voir le marché automobile redémarrer. «C'est une excellente nouvelle pour tous, particulièrement pour l'économie nationale», indiquera-t-il en précisant que cette reprise est d'autant salutaire pour les citoyens algériens qui sont en quête d'un nouveau véhicule, après plusieurs années passées sans nouvelles immatriculations, que pour le secteur des assurances. La branche automobile représente, en effet, une importante part du marché des assurances en Algérie, comme le signifie Youcef Benmicia qui signale que cette part se traduit par «presque la moitié du chiffre d'affaires, soit la moitié de l'activité des assureurs», et d'ajouter: «Cette reprise va permettre aux sociétés d'assurances de reprendre de l'activité, d'innover, et de proposer des produits modernes et digitalisés, à tous les heureux bénéficiaires et acquéreurs de voitures made in Algeria» «La SAA en qualité de partenaire de Fiat Algérie est présente au lancement de son usine; c'est un honneur et un grand privilège pour nous d'être présents à pareil évènement. Notamment pour accompagner ce constructeur mondial qui a plusieurs marques dans son escarcelle, mais aussi pour marquer notre présence et mettre en avant les produits que nous proposons dans le cadre de la convention qui nous lie à Fiat», enchaîne Youcef Benmicia qui annonce donc bien des nouveautés. Ainsi, explique-t-il, «les acquéreurs de voitures, des marques Fiat et Opel, peuvent souscrire leur contrat d'assurance au niveau des showrooms de Fiat Algérie et ceux d'Opel». «La SAA est présente dans ces espaces, afin de permettre aux clients de souscrire à un contrat d'assurance mais pas que puisque nous avons convenu que l'accompagnement de la SAA se fera par le biais de l'assistance; en cas de sinistre, les clients de Fiat Algérie et de la SAA pourront réparer leurs véhicules au niveau des ateliers de Fiat avec une pièce de rechange d'origine et une main-d'oeuvre qualifiée, auprès des enseignes Fiat. Cette prestation qu'offre la SAA permet à ceux qui ont souscrit à un contrat d'assurance pour les véhicules Fiat d'être couverts en matière de prise en charge et d'assistance mais, et surtout de bénéficier d'une réparation en nature au niveau des ateliers de Fiat Algérie, tout en ayant à disposition des pièces de rechange d'origine et une main-d'oeuvre qualifiée et conforme aux normes», détaillera Youcef Benmicia.