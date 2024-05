Un nouveau système électronique de cryptage des données sur la plate-forme de suivi des demandes d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, sera lancé demain, 1er mai 2024.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations annonce, en effet, l'adoption de cette procédure dont la finalité consiste à sécuriser les données des opérateurs. Ce nouveau système numérique, qui intervient en application des directives du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, et dans le cadre de la numérisation du secteur et de la promotion de la transparence, vise à «améliorer l'efficacité et la transparence du traitement des demandes du document de domiciliation bancaire et à sécuriser les données des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l'état», est-il ainsi précisé. Ainsi, les opérateurs économiques activant dans ce

domaine sont invités à suivre le guide de cette opération via la plate-forme de suivi des demandes d'importation des matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l'état.

Le ministère du Commerce met à la disposition des acteurs économiques un guide sur la façon d'inclure un document de localisation bancaire via la même plate-forme. Rappelons que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, avait donné instruction, en mars dernier, à l'effet de mieux encadrer les opérations d'importation de marchandises destinées à la revente en l'état, notamment les demandes du document préalable à la domiciliation bancaire déposées par les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation.

Ces instructions avaient pour finalité de «mieux encadrer et moderniser la plate-forme numérique dédiée aux opérations d'octroi du document de domiciliation bancaire en vue de garantir la transparence dans le traitement des dossiers d'importation», précisait alors un communiqué du département de Zitouni. Il s'agit également d'«accélérer le traitement des demandes en tenant compte de la production nationale en vue de renforcer les industries nationales, d'encourager l'investissement, de contrôler les prix appliqués par les importateurs et de suivre les prix sur les marchés mondiaux et ceux en vigueur sur le marché national», ajoutait-on de même source, évoquant aussi «la transmission de tous les documents de domiciliation bancaire obtenus par les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de produits destinés à la revente en l'état aux services des impôts». Gageons que cette nouvelle disposition aura des répercussions bénéfiques sur les consommateurs algériens, qui consomment certaines denrées dans un flou total, quant à leur réel prix sur le cours mondial.

Certains produits comme le café peuvent être à ce titre concernés par pareille mesure. Souvent, le consommateur ne profite pas de la tendance baissière de certaines denrées sur le marché international.

La réciproque est, toutefois vraie, logique de la Bourse oblige!