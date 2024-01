L'heure est aux bilans et à l'inventaire. Ayant connu d'importants mouvements de différentes natures, le port d'Oran a, durant l'exercice de l'année écoulée, enregistré des résultats jugés plus satisfaisants, quoique ces derniers aient connu un léger recul, estimé à 5%. Le conseiller du président-directeur général de l'EPO, Mohamed Djaoued Fasla, fait état d'un volume global de 10 112 151 de tonnes de diverses marchandises qui a été traité, durant 2023, contre 10 695 159 tonnes en 2022. Importations ou exportations, le même responsable a souligné que «ces marchandises représentent des produits de toutes natures confondues».

Détaillant les mêmes statistiques, la même source fera savoir que durant l'année derniere «la même entreprise portuaire a connu une hausse notable du mouvement des conteneurs».

«Cette augmentation est de l'ordre de 21%», a-t-il fait savoir, soulignant que «le port d'Oran a traité pas moins de 246 682 conteneurs, contre 203 294 enregistrés en 2022». «Le poids brut des marchandises transportées a atteint 1 469 172 tonnes, contre 1 285 818 tonnes en 2022», a-t-il précisé. Évoquant le volume global des marchandises en vrac liquides qui ont été traitées, durant la même période, par le port d'Oran et par la même entreprise, ledit responsable a révélé une hausse de 20% réalisée en 2023 comparativement à l'année 2022.

«Ce volume était, en 2023, de l'ordre de 159.174 tonnes», a-t-il également indiqué, précisant que «les produits exportés sont constitués d'huiles végétales, principalement de soja». Abordant la question liée au volume des activités diverses ou encore les importations et les exportations, la même source fait état d'un bilan annuel positif, ayant connu une hausse évaluée à 11%, sur un volume global de 2 740 308 tonnes enregistrés en 2023, contre 2 464 870 enregistrés en 2022».

Il a ajouté que «ces produits sont constitués de produits ferreux et de matières d'emballage».

Les exportations hors hydrocarbures via le port d'Oran ont également connu d'importants mouvements.

La même source a déclaré que 2 194 878 tonnes de clinker ont transité par le port d'Oran, durant la même période, suivi du ciment avec 429 873 tonnes et divers métaux ferreux, ces derniers sont de l'ordre de 489 276 tonnes».

Il en est de même pour le volume des exportations de ciment, qui a connu, durant l'année précédente, une hausse significative de 37%, en comparaison avec l'année 2022, suivi des exportations de métaux ferreux, qui ont connu une augmentation de 2%.

Le mouvement des marchandises solides, qui ont transité par le port de la capitale de l'Ouest, a connu une dynamique notable, et atteint un volume de 1 074 904 tonnes, durant la même période.

En revanche, les importations ont, durant l'année 2023, connu un écart négatif. Mohamed Djaoued Fasla a, dans ce sens, précisé que «les céréales, toutes variétés confondues, occupent la première place des marchandises importées en 2023, avec un volume évalué à 2 306 996 tonnes, contre 2 472 120 en 2022, soit un écart négatif de l'ordre de 7%».

Le même responsable a fait observer que l'année 2023 a été marquée également par l'importation, via le port d'Oran, de 1 648 655 tonnes d'aliments du bétail.

Abordant le mouvement des voyageurs et des véhicules, la même source a indiqué que «236 968 voyageurs et 75 486 voitures ont transité par le port d'Oran, soit une augmentation, respectivement de 11% et de 25%, en comparaison avec les données de 2022».