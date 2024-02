Après les éloges du FMI, c’est désormais au tour de la Banque mondiale de saluer les performances économiques de l’Algérie. Sayed Tauqir Hussain Shah, représentant de la circonscription à laquelle appartient le pays au sein du conseil d’administration du groupe de la Banque mondiale, effectue une visite de travail à Alger. Au cours de cette visite, il a rencontré plusieurs hauts responsables algériens, dont le ministre des Finances, Laâziz Faid. Dans un communiqué émanant du ministère des Finances, cette rencontre est présentée comme une occasion pour Sayed Tauqir Hussain Shah de mieux comprendre les défis économiques et sociaux auxquels l’Algérie est confrontée, ainsi que ceux de la région dans son ensemble. Et les conclusions de cette visite sont sans appel : l’Algérie se porte bien économiquement, malgré les nombreuses crises qui ont secoué le monde ces dernières années . Ce responsable de banque mondiale a fait un constat sans équivoque de la situation économique du pays. « Dans le Vert ! ». Ainsi, Sayed Tauqir Hussain Shah a mis en avant la grande vision du président Tebboune qui a permis à l’Algérie d’éviter un gros « crash » économique et financier. Il a également félicité le pays pour sa stabilité de croissance, résultat des performances et de la réactivité dont il a fait preuve, même face aux impacts dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Cette réussite économique n’est pas passée inaperçue auprès des institutions financières internationales, qui voient en l’Algérie un exemple à suivre. Shah a ainsi insisté auprès du ministre des Finances pour que l’Algérie partage son expérience en matière de gestion des crises avec d’autres nations. Il a souligné que les réformes entreprises sous la présidence de Tebboune étaient en parfaite adéquation avec la vision de la Banque mondiale. « Je vous invite donc à participer en tant que leader à la prochaine réunion du Caucus africain, car les réformes engagées s’alignent parfaitement avec notre vision », a déclaré Sayed Tauqir Shah à Laâziz Faid. Cette reconnaissance de la Banque mondiale vient renforcer la crédibilité de l’Algérie sur la scène économique internationale et ouvre de nouvelles perspectives pour un avenir prometteur.

La satisfaction exprimée par le représentant de la Banque mondiale ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre l’Algérie et cette institution monétaire mondiale. Sayed Tauqir Hussain Shah a pris note des besoins exprimés par le ministre des Finances en faveur d’une coopération renforcée, notamment dans les domaines du partage des connaissances, du renforcement des capacités et du soutien technique. « Ces échanges ouvrent la voie à des transferts de savoir dans des domaines clés où la Banque mondiale dispose d’un avantage comparatif et d’une expertise avérée, renforçant ainsi les bases d’une coopération entre les deux parties », a souligné le même responsable.

Le ministre des Finances a, quant à lui, exprimé sa satisfaction quant aux discussions qu’il a eues avec le représentant de la Banque mondiale. Il a rappelé l’engagement résolu de l’Algérie dans un ambitieux programme de réformes économiques visant à promouvoir un développement durable et inclusif, axé sur le développement humain.

« L’Algérie a franchi des étapes importantes dans son processus de réformes, en adoptant, au cours des derniers mois, des lois clés portant sur les finances publiques, l’investissement, la monnaie et les banques, les marchés publics ainsi que la comptabilité publique », a souligné le ministre des Finances. Ces réformes témoignent de l’engagement de l’Algérie à créer un environnement économique propice à la croissance et à l’investissement productif, tout en renforçant la transparence et la stabilité financière, a-t-il ajouté, illustrant ainsi la profondeur de la vision algérienne dans l’amélioration du climat des affaires et des systèmes financiers du pays. Il faut dire que depuis son arrivée à la tête du pays en décembre 2019, le chef de l’État s’est pleinement investi dans la réforme totale de l’économie nationale, notamment des institutions financières, axant ses efforts sur la fluidité, la transparence et une numérisation accrue. Alors que les experts prédisaient la banqueroute de l’Algérie avant 2023, le pays se positionne, aujourd’hui, comme un leader régional dans le domaine économique. Les prévisions optimistes du FMI et cette reconnaissance de la Banque mondiale viennent le confirmer. La nouvelle Algérie est sur la bonne voie…