Le secteur pétro-gazier est certes, l’épine dorsale de l’économie nationale. Sa bonne santé a notamment, permis à l’Algérie d’équilibrer ses finances, de reconstituer son bas de laine qui a dépassé les 70 milliards de dollars, de ne pas recourir à l’endettement extérieur et à l’État de pérenniser son caractère de justice sociale. La diversification de l’économie nationale demeure cependant, un objectif majeur vital pour le pays. L’arrimer à une économie créatrice de richesses est une garantie pour son avenir. Le pays a à cet effet plus d’une corde à son arc. Les richesses que renferme son sous-sol, naturelles et humaines, sont incontestables. À ce propos, l’entrée en lice du gisement de fer de Ghar Djebilet représente l’axe de la diversification de l’économie nationale. il doit consacrer le nouveau modèle économique vers lequel tend le pays. Bras armé du Plan de relance économique dont les contours ont été esquissés au mois d’août 2020, il s’est imposé au vu de ses réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. Une convention de partenariat a été signée, le 24 juin dernier au siège de la wilaya de Tindouf, entre l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Feraal) et le consortium chinois CMH. Cet accord vise à extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer par an à partir de la mine de Ghar Djebilet-Ouest à l’horizon 2026, avant d’atteindre une capacité d’extraction annuelle de 50 millions de tonnes de minerai de fer à l’horizon 2040. Il faut rappeler que le président de la République, avait procédé au lancement de projets à dimension stratégique au profit de la wilaya de Tindouf qui abrite ce gisement de pointure mondiale et à la pose, notamment de la première pierre du projet d’usine de traitement primaire du minerai de fer de Ghar Djebilet qui doit élever Tindouf au rang de « ville minière » par excellence. Autre projet de classe internationale : la mine de zinc-plomb d’Amizour (Béjaïa) avec des réserves estimées à 68,6 millions de tonnes. Soit plus d’un tiers des réserves mondiales, selon le U.S. Geological Survey, agence du gouvernement des États-Unis l’Algérie pourrait y faire donc une entrée fracassante et prendre une place de choix au sein du cercle restreint des pays producteurs (Chine, Australie, USA) de cette ressource minière. Ces deux « joyaux miniers » doivent générer des milliers d’emplois et donner aussi un nouvel élan aux économies des régions qui les abritent. Des projets à dimension stratégique qui doivent s’accompagner par le développement des lignes ferroviaires. Il fait savoir que le rail a occupé une place majeure dans l’industrialisation de nombreux pays. Le président de la République avait, à cet effet, ordonné d’ouvrir des lignes ferroviaires devant relier Djelfa aux différentes régions du pays dans le cadre du projet de développement de cette Wilaya steppique. Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Ghara Djebilet-Tindouf-Béchar-Oran, ont été quant à eux supervisés le 28 décembre dernier par le Premier ministre Nadir Larbaoui. Il y a aussi la réalisation du port d’El Hamdania, un autre projet phare, qui est pour le moment gardé sous le coude et qui ne saurait tarder à faire son entrée sous les feux de la rampe. D’après sa fiche technique d’origine, le projet du port-centre d’El Hamdania figurait parmi les plus importantes infrastructures maritimes de la région méditerranéenne et du continent africain. Le projet de premier plan de phosphate intégré qui sera abrité par quatre wilayas de l’est du pays (Tébessa, Skikda, Annaba, Souk Ahras), permettra, pour sa part, à l’Algérie d’être l’un des principaux pays exportateurs mondiaux d’engrais et de fertilisants. Cette infrastructure de pointe doit permettre la production de 5,4 millions de tonnes d’engrais par an et générer quelque 6 000 emplois directs et 24000 emplois indirects. D’autres chantiers et non des moindres sont lancés. Il y a parmi eux celui, de la transition énergétique, des énergies renouvelables, de la production de l’électricité solaire, de l’hydrogène vert, mais aussi de l’industrie automobile qui semble décidée à prendre son essor avec l’annonce de l’entrée en jeu des marques chinoises, Geely notamment et d’autres à l’instar de la célèbre marque française Renault, en particulier, qui ambitionnent de s’implanter en Algérie. Des perspectives incontestables de postes d’emploi...qui participent à dessiner le visage de l’Algérie économique de 2024.