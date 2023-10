C'est la rentrée sociale. Le volet du développement local n'est pas en reste. Lui aussi suscite l'intérêt auprès des autorités de la wilaya chargés de les mener à bon port. Quatre projets structurants sont passés au peigne fin à la faveur d'une suite de réunions de coordination au niveau de la wilaya. Cette démarche résolument tournée vers le développement durable et la satisfaction des besoins essentiels de la population, n'a rien laissé au hasard. Tour à tour, la station de dessalement de l'eau de mer, la modernisation des gorges de Kherrata, le dédoublement de la voie ferré et l'exploitation de la mine de Tala Hamza ont été au coeur des discussions et d'évaluation tenues au courant de cette semaine au siège de la wilaya.

Evaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces projets et les difficultés rencontrées ont été débattus par les responsables concernés de près ou de loin. Lors de ces réunions de coordination, des présentations détaillées sur chaque projet ont été faites par les acteurs impliqués directement. Les participants ont pris connaissance des détails techniques, des défis relevés et des taux de réalisation atteints jusque-là. Lors des discussions, il a été abordé les obstacles rencontrés et les solutions qui ont été mises en oeuvre afin de les surmonter.

Aussi le premier projet majeur programme lors de cette série de réunions de coordination, était celui de la construction d'une station de dessalement de l'eau de mer à Tighremt, dans la commune de Toudja. Les autorités de la wilaya font suite, il va de soi, aux directives du

président de la République inscrites dans le cadre d'une croissance économique structurée et d'une amélioration significative de l'accès à l'eau potable par les citoyens. Si une avancée considérable a été notée, ce la n'a pas empêché le secrétaire général de la wilaya d'insister sur

l'impératif de respecter les délais afin de livrer le projet. Les responsables de l'Agence algérienne de l'énergie (AAE) et les directeurs exécutifs, dont le rôle prépondérant dans le développement du projet n'est pas à négliger, et les représentants des secteurs de l'énergie, des ressources en eau, des forêts, du Domaine de l'État, de la Sonelgaz et de l'Algérienne des eaux ont été rappelés à l'ordre sur l'autre aspect d'accompagnement, à savoir la mise en place d'un système de distribution d'eau potable produite par la station. C'est à ce titre que l'Algérienne des eaux a exposé l'avancement des travaux, qui sont au stade préparatoire après que les procédures administratives ont été finalisées avec succès.

Dans une deuxième réunion consacrée à l'exploitation de la mine de zinc et de plomb, le même constat de finalisation a été établi sur les procédures administratives. Il reste d'autres préoccupations en phase de règlement, dont la nature n'a pas été dévoilée dans le communiqué de la wilaya. Seraient-ce les oppositions citoyennes nées dans le sillage de la décision d'exploitation de ce projet. Si on considère les multiples rencontres initiées dans ce sens avec les citoyens et les villageois, on peut envisager aisément une sortie de crise dans

les prochains jours. Le projet de dédoublement de la voie ferrée Béjaïa-Beni Mansour a fait l'objet d'un autre conclave en présence des représentants de Cosider et de la Grtg, ainsi que celui de l'Agence nationale des études et réalisations des investissements ferroviaires (l'Anesrif). Le directeur des transports a présenté l'état des lieux concernant l'avancement des travaux et le processus d'indemnisations des citoyens touchés par le tracé du projet. Des instructions ont été données pour la levée des obstacles et l'accélération de procédures administratives. Même topo concernant la modernisation des gorges de Kherrata qui, lui aussi, a fait l'objet d'une réunion de coordination regroupant tous les acteurs impliqués. Une situation dont le contenu n'a pas été dévoilé, a été établi.

La multiplication de ces réunions de coordination n'a de valeur que celle de booster un tant soit peu l'avancement dans la concrétisation de ces projets structurants, qui entraînent des retards importants. Les autorités locales en savent quelque chose, d'où cette pression qui ne dit pas son nom, sur notamment les responsables administratifs et les entreprises réalisatrices.