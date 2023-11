Dans une intervention à la radio locale, le wali de Béjaïa a indiqué que l'idée de délocaliser des unités industrielles situées dans la zone d'activité de la commune de Béjaïa a été soumise aux autorités supérieures, précisant que ce projet prendra beaucoup de temps et sera tres coûteux. Cette déclaration a été faite en marge de la session ordinaire de l'Assemblée populaire (APW), qui a examiné le rapport annuel des activités de l'exécutif. Quant à la question de l'enquête sanitaire, soulevée lors des débats en rapport avec l'incendie qui s'est déclaré dans l'usine Perfect la semaine dernière, rien n'a filtré. Dans sa communication, le wali, Kamel- Eddine Kerbouche, a souligné avec insistance la dynamique économique dans la wilaya, qui se poursuit toujours au niveau de tous les secteurs d'activité, se caractérisant par de nom breux et importants projets allant dans le sens de l'amélioration du cadre de vie de la population locale et l'essor économique de la wilaya. Dans son allocution, le chef de l'exécutif citera un important programme de logements tous types confondus, le raccordement des milliers de foyers au gaz naturel, la relance de plusieurs projets structurants et un taux d'avancement important pour d'autres, le lancement de plusieurs nouveaux projets dans le secteur des ressources hydriques dont l'amélioration de l'alimentation en eau potable, soulignant le soutien accordé par l'État à l'action entreprise en faveur du développement socio-économique. Le président de l'APW Bachir Barkat, s'est, quant à lui, attardé sur «le retard» accusé par la wilaya dans la concrétisation de plusieurs projets structurants. Allant à contrecourant des propos du wali, il dira que «la situation, n'est pas satisfaisante». Il a interpellé ensuite les autorités locales et celles centrales du pays pour qu'elles agissent afin de dégeler certains projets, dont le téléphérique et le tramway, de relancer les projets en souffrance et résorber le retard accusé par d'autres. Il citera, entre autres, l'ouverture de la gare maritime achevée en 2018, l'aménagement de l'oued Séghir et la protection des oueds Soummam et Aguerioune, le dernier tronçon de la pénétrante autoroutière, le dédoublement de la RN 09, dont l'étude a été finalisée et la modernisation des anciens tunnels de Kherrata. Le P/APW terminera son intervention en réitérant la revendication d'un plan socio-économique d'urgence pour la mise à niveau de la wilaya». Au cours de cette session ordinaire, la troisième du genre depuis l'élection de cette assemblée, il a été question de la présentation et du vote du budget primitif (BP) pour l'exercice 2024, qui s'est avéré en récession de 10% par rapport à l'année dernière. Il a été adopté sans grandes difficultés, tout comme les Pdau des communes de Darguina, Taskriout, Ait Smail, Tamridjth, Kkherrata Draâ El Gaid, qui ont été également adoptés. Il s'est agi de l'adoption d'une autorisation spéciale accordée récemment par le ministère de l'intérieur, d'un montant de 996 000 000 DA destinée à la réhabilitation des écoles primaires. Concernant la rentrée universitaire marquée par des remous, qui se sont traduits par la fermeture des trois campus et l'échec de plusieurs réunions de concertation, les autorités de la wilaya se sont montrées rassurantes pour ce qui est de la prise en charge des revendications estudiantines. À noter que le point a été fait sur la situation des feux de forêt, qui avaient frappé la région de Béjaïa ces derniers mois.