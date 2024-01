Il n’y a pas d’eau dans le gaz entre Madrid et Alger. C’est en tout cas ce que montrent les chiffres rendus publics par Enagas. L’Algérie pointe à la première place des pays fournisseurs de gaz au royaume d’Espagne en 2023, selon les statistiques du gestionnaire du réseau gazier espagnol. Les exportations algériennes couvriraient ainsi près du tiers de la demande totale de gaz naturel de la péninsule Ibérique. De janvier à décembre 2023, l’Algérie aurait vendu un total de 116 282 Gigawattheures entre gaz naturel et gaz naturel liquéfié (Gnl) à son client espagnol. 94 872 Gwh de gaz naturel et 21 410 Gwh de GNL précisément. Ce qui la propulse à la première place d’un podium constitué des États-Unis qui pointent à la seconde position avec 83 898 Gwh de GNL devant la Russie avec 72 692 Gwh de GNL.

L’Algérie retrouve ainsi son leadership que lui ont contesté un an plus tôt les Américains. Un rang auquel elle a dû renoncer, suite à la crise diplomatique qui a éclaté entre Alger et Madrid avec comme conséquences des perturbations dans les échanges commerciaux entre les deux pays, celui des ventes de gaz en particulier. L’affaire avait commencé par le revirement de la position espagnole concernant la question du Sahara occidental. Madrid a penché en faveur de la marocanité de ce territoire, alors qu’elle avait soutenu auparavant une solution juste basée sur la légalité internationale. « Je ne vais pas alimenter des polémiques stériles », avait déclaré à l’époque le ministre espagnol des Affaires étrangères sur les ondes de la station de radio espagnole « Onda Cero » dans le cadre de sa matinale « Mas de Uno3», suite aux réactions algériennes provoquées par le revirement de Madrid quant à la question sahraouie. «L’Espagne a pris une décision souveraine dans le cadre du droit international, il n’y a rien d’autre à ajouter », avait déclaré José Manuel Albares.

Le chef de la diplomatie espagnole ne s’attendait certainement pas à l’inattendue et cuisante riposte de l’Algérie qui allait provoquer un choc dans son propre pays : la rupture du Traité d’amitié algéro-espagnol vieux de vingt ans. La classe politique espagnole avait condamné à l’unanimité l’aventurisme de Madrid. Ses répercussions sur le plan économique pour le royaume d’Espagne auront un impact significatif. La presse espagnole, avait estimé que Madrid subirait un manque à gagner annuel de l’ordre de 5,5 milliards de dollars, auquel il fallait rajouter un prix du gaz qui devait être revu à la hausse. L’ex- P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, avait révélé, le 1er avril 2022, que le Groupe pétrolier public n’excluait pas «de procéder à un ‘’recalcul’’ des prix avec notre client espagnol ». L’Algérie a décidé dans le même temps de maintenir, pour l’ensemble de ses clients, des prix contractuels relativement « corrects ».

Madrid allait payer le prix fort de toutes ses gesticulations qui n’ont pas pris au sérieux les avertissements répétés de l’Algérie. « En conséquence, l’Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération qu’elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le royaume d’Espagne et qui encadrait jusqu’ici le développement des relations entre les deux pays », a tranché la présidence de la République dans un communiqué rendu public le 8 juin 2022. Les exportations de gaz liquéfié de l’Algérie vers l’Espagne s’en trouveront sérieusement impactées en 2002. Elles n’atteindront que 5447GWh, très loin des chiffres des États-Unis qui lui avaient fourni 128 749 GWhs de GNL au cours de la même période. Le bond exceptionnel qu’elles viennent de réaliser l’an dernier attestent d’un retour à la normale des relations entre les deux pays. Le contrat signé entre la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique espagnol Naturgy relatif aux contrats de vente et d’achat de gaz naturel liant les deux sociétés à travers le gazoduc Medgaz, en est témoin. Un marché qui court jusqu’en 2031. Ce qui est annonciateur d’un ciel débarrassé de ses nuages, entre Alger et Madrid.