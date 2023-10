Six sous-traitants activant, au niveau national, dans le secteur de la pièce automobile, ont été sélectionnés par le groupe automobile Stellantis. L'annonce a été faite par le président du cluster mécanique de précision, Adel Bensaci. Ces opérateurs activent dans le pneumatique, les batteries électriques et les sièges automobiles. La sélection s'est faite d'une manière scrupuleuse. «Les sous-traitants ont été identifiés en août dernier, après un contrôle détaillé de leurs capacités et de la qualité de leurs pièces produites», a expliqué le même responsable, cité par le quotidien arabophone Echourouk. La conformité des pièces présentées sont, ainsi, une condition sine qua non de l'intégration de l'industrie automobile. Abondant dans ce sens, Bensaci a affirmé que «les portes restent ouvertes à tous ceux qui activent dans la filière et désirant s'intégrer dans la chaîne de l'industrie automobile». Le producteur de pneus Iris a été inscrit sur la liste des fabricants de roues» a-t-il davantage révélé. «Iris est capable d'approvisionner le marché national, tous les constructeurs automobiles en Algérie et même d'exporter à l'étranger. Les pneus de cette entreprise (algérienne) se distinguent par leur excellente qualité», a-t-il soutenu.

Le président du cluster mécanique a, par ailleurs, estimé que «l'année 2023 sera l'année de la fin de la rareté des véhicules». Il ne s'arrête pas là et dit s'attendre, en 2024, à une baisse des prix des voitures». «L'entrée des voitures fabriquées localement sur le marché et l'arrivée de toutes les marques importées prévues en 2024 devraient selon Bensaci, contribuer à une baisse progressive des prix», a-t-il souligné. Le président du cluster économique a, en outre, mis l'accent sur la nécessité d'atteindre l'objectif fixé à 40%, en matière d'intégration locale, lequel, d'ailleurs, impose d'atteindre un taux d'intégration de 40%, d'ici cinq ans, à partir du lancement de l'activité de construction automobile». S'agissant du pourcentage d'assimilation actuelle, Bensaci a estimé que «ce dernier ne dépasse pas les 14%». Non loin de cette optique, il y a lieu de noter que le nombre de sous-traitants activant au niveau national dans le secteur de la pièce automobile, s'était établi, à la fin de 2022, entre 300 et 350, lesquels sont disponibles pour approvisionner les constructeurs étrangers qui devraient s'installer en Algérie. «Ces sous-traitants bénéficient d'un accompagnent du ministère du secteur dans leurs discussions avec les constructeurs internationaux devant s'installer en Algérie, dans le but d'obtenir les homologations nécessaires, a fait savoir le directeur des industries sidérurgiques, mécaniques, aéronautiques et navales au niveau du ministère, Mohamed Djebili. «Un arsenal juridique a été mis en place pour les accompagner jusqu'à leur homologation par les constructeurs installés en Algérie», avait-il assuré. Ceci avant d'ajouter que «la loi inclut aussi l'obligation pour le constructeur de s'approvisionner au niveau des sous-traitants homologués pour l'activité de ses autres sites de production à l'étranger».