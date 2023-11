Les cours de l'or noir ont repris leur marche en avant. Après un début de semaine catastrophique qui s'est traduit par trois séances de baisse ininterrompue, ils ont fini par rebondir jeudi. Un rebond qui semblait vouloir se confirmer le lendemain.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, pour livraison en janvier progressait de 52 cents pour afficher 87,37 dollars, hier, à 14h00. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour livraison en décembre gagnait de son côté 62 cents pour se négocier à 83,08 dollars.

Les prix du pétrole semblaient se situer sur une légère courbe ascendante après leur hausse de la veille, en raison de prises de bénéfices des investisseurs en énergie avant le week-end et de possibles nouveaux développements dans la guerre entre les forces d'occupation de l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinienne Hamas. Les investisseurs «réalisent des bénéfices» en vendant en fin de semaine,

«compte tenu du risque global» et des possibles nouveaux développements au Moyen-Orient pendant le week-end, indiquait Stephen Innes, analyste chez SPI AM. Le marché pétrolier continue en effet «d'évaluer le risque que le conflit Hamas-Israël ne soit pas contenu à Gaza et ait un impact potentiel sur l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient», faisaient remarquer les analystes de DNB. L'équilibre entre l'offre et la demande de pétrole (ne devrait être que) peu impacté par la guerre, la prime de risque géopolitique, estimaient-ils. Une thèse qui pourrait s'effondrer, car le risque d'embrasement du conflit est bel et bien réel. Une attaque de drone contre Israël, en réponse aux bombardements sauvages menées par l'armée sioniste contre la bande de Ghaza a été lancée par les rebelles Houtis du Yémen. Ils ont promis mardi de poursuivre leurs attaques contre l'entité sioniste jusqu'à la fin de sa guerre contre le Hamas, en affirmant avoir déjà lancé plusieurs missiles et drones vers le territoire israélien. Le marché de l'or noir reste donc toujours tendu par la tragédie que vit la bande de Ghaza, sauvagement bombardée et pilonnée par l'aviation de l'entité sioniste. Les prix du pétrole ont cependant été significativement chahutés par d'autres facteurs baissiers. Le marché a aussi été privé d'élan par la série d'indicateurs macroéconomiques publiés mardi, qui ont montré une détérioration de la conjoncture en Europe, en Chine et au Japon. Une conjoncture à laquelle s'est invité le Produit intérieur brut (PIB) en zone euro qui s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents. En Chine, premier importateur d'or noir au monde avant les États-Unis, l'activité manufacturière est également passée en phase de contraction en octobre.

«L'inquiétude sur l'économie mondiale s'est accrue», a souligné, dans une note, Craig Erlam, d'Oanda. «Le marché tourne à l'émotion et il va rester orienté par les gros titres», jusqu'à nouvel ordre, a estimé Phil Flynn. Mercredi, les prix du pétrole, dans le vert en séance, ont terminé sur un petit repli après la publication hebdomadaire de l'état des stocks aux États-Unis. Les réserves américaines de brut ont légèrement augmenté de 0,8 million de barils à 421,9 millions de barils alors que les analystes s'attendaient à un bond de 1,8 million de barils. L'embellie s'est amorcée jeudi après la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine, Fed, de maintenir ses taux d'intérêts inchangés, ce qui doit favoriser la demande de brut des États-Unis en épargnant l'économie. Le pétrole avait été dopé par «la deuxième pause consécutive des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la baisse des rendements du Trésor américain», qui ont apporté un certain soutien aux actifs à risque comme le brut, soulignait John Plassard, analyste de Mirabaud. Cela semblait être le cas hier aussi.