C'est dans cet état d'esprit que la visite du wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, au complexe Sider, a été conçue. Enchaînant ses visites d'inspection dans plusieurs secteurs, le chef de l'exécutif a effectué une halte au complexe Sider, a rapporté la direction du complexe sur son compte Facebook. Le chef de l'exécutif a tenu réunion, au cours de laquelle, il a écouté les responsables du complexe sur la situation générale de l'entité, les préoccupations et les problèmes auxquels l'usine est confrontée au quotidien, ainsi que les moyens devant permettre de contribuer au développement de ses ateliers dans le cadre du projet et plan d'investissement actualisé, a expliqué la même source. Par ailleurs, le wali n'a pas omis de faire noter la détermination des cadres et des métallurgistes ainsi que celle de leurs représentants à surmonter ces difficultés afin d'atteindre l'objectif tracé. Dans ce contexte, le premier responsable a évoqué l'impérative nécessité d'accélérer l'élaboration d'un plan d'action solide devant faire progresser l'usine sidérurgique avec la disponibilité des capacités, et d'appeler à la révision du processus de réforme et de modernisation. Au-delà, la concentration sur la priorité de réalisation des objectifs, avec les opérations de réparation et de modernisation des équipements, étaient entre autres, facteurs, recommandés par Abdelkader Djellaoui. Une responsabilité incombant au directeur général du complexe qui a mis l'accent sur l'opération de renouvellement et la maintenance des équipements, en raison du rythme actuel de production, dû essentiellement au maintien des unités de production et de ceux qui n'ont pas encore fait l'objet de maintenance. Le directeur général du complexe Sider El Hadjar a mis en avant, pour une meilleure production, la nécessité de placer tous les équipements des différentes unités de production au même niveau. Pour ce cadre métallurgiste et dirigeant du complexe El Hadjar, ce processus occupe la priorité de toutes les actions. Les deux responsables, le wali d'Annaba et le directeur général de l'usine Sider, ont tenu des propos qui s'étaient focalisés sur l'impérative nécessité d'oeuvrer dans l'intérêt général du développement du complexe. Cette visite a été perçue par les travailleurs du complexe Sider, comme un signe d'encouragement et surtout de motivation, devant booster le moral et les capacités de production. Cette halte d'Abdelkader Djellaoui a été ponctuée par une visite d'inspection dans plusieurs unités de production. Le premier responsable de la wilaya d'Annaba, s'est glissé dans la peau des sidérurgistes avec lesquels, il a échangé des propos de salut et d'encouragement quant aux efforts fournis pour placer la sidérurgie locale au diapason de sa renommée sidérurgique d'antan. Dans ce sens, mettant en exergue les capacités et le potentiel de la sidérurgie locale et sa contribution dans le développement de l'économie nationale, le wali d'Annaba n'a pas caché son optimisme quant à une relance réelle de l'industrie sidérurgique du complexe d'El Hadjar. C'est pourquoi, confiant quant à l'avenir de ce secteur névralgique pour l'économie locale et nationale, Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba a souligné son entière contribution pour hisser l'élan du développement du complexe et s'est montré prédisposé à apporter l'aide et le soutien qu'il faut.