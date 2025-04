Le chercheur et scientifique algérien de renommée internationale, expert international en batteries lithium-fer-phosphate (LFP) et en technologies de stockage d’énergie, Karim Zaghib, a affirmé que l’Algérie s’engage activement dans le développement de la filière du lithium, un matériau stratégique utilisé dans de nombreuses technologies et industries à travers le monde. Cette déclaration a été faite à l’issue de l’audience que lui a accordée, ce mardi à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette rencontre, le professeur Zaghib a présenté les projets en cours pour la fabrication de batteries au lithium en partenariat avec le ministère de l’Énergie et l’entreprise Sonarem. Il a souligné que ce secteur d’avenir bénéficie du soutien total du président de la République. «Nous avons l’appui du président Tebboune pour faire de cette industrie une référence, dans un contexte où les plus grandes entreprises mondiales se tournent vers le lithium», a-t-il dit. Le scientifique a exprimé sa volonté de voir l’Algérie devenir un acteur majeur dans ce domaine stratégique : «Nous travaillons pour que l’Algérie devienne forte et leader dans la production de batteries au lithium», a souligné Zaghib qui a également assuré que cette industrie émergente pourrait générer plus de 50000 postes d’emploi et 100000 emplois indirects, ce qui représente une avancée considérable pour l’économie nationale et l’emploi des jeunes. Zaghib a relevé que des perspectives prometteuses existent pour développer la filière lithium en Algérie à travers la création d’un tissu industriel permettant de fabriquer localement des batteries lithium grâce à ses ressources minières.

Le président Tebboune a reçu le professeur Zaghib au Palais présidentiel en présence de Boualem Boualem, directeur de cabinet à la Présidence, et de Nour-Eddine Yassaa, ministre délégué chargé des Énergies renouvelables. Cette rencontre témoigne, si besoin est, de la volonté de l’Algérie de s’inscrire dans les grandes transitions énergétiques mondiales et de miser sur ses ressources naturelles pour bâtir une économie durable et compétitive. Selon Zaghib, l’Algérie pourrait utiliser ces ressources pour établir une filière complète, allant de l’extraction de ce minerai rare à la production de batteries. Ce potentiel minier pourrait apporter un «plus» à l’économie algérienne, en créant de nouveaux emplois et en stimulant le secteur industriel local. Dans une déclaration au sortir de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le chercheur Karim Zaghib a affirmé que le Président avait écouté ses propositions concernant les moyens à même de permettre de développer la filière lithium et de fabriquer ce type de batteries, à travers «une exploitation optimale des mines de lithium, de fer et de phosphate».

Les batteries au lithium sont utilisées dans les véhicules électriques, pour le stockage d’énergie et dans plusieurs industries à travers le monde, a-t-il expliqué, soulignant qu’il s’agit de batteries «sûres». Il a fait savoir qu’un travail était en cours, en coordination avec le ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables et le groupe Sonarem, pour «la production, dans un premier temps, de l’acide phosphorique, avant la production de batteries lithium».

Le chercheur a, par ailleurs, mis en avant «les grandes potentialités dont dispose l’Algérie dans ce domaine» en plus de ses cadres et de ses jeunes compétences, indiquant que le président de la République avait exprimé son soutien aux efforts en faveur du développement de cette filière en Algérie.