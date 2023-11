L’atelier, tenu hier, à Alger, et réunissant les ministres du Commerce et des Finances, respectivement Tayeb Zitouni, et Laâziz Faïd, et les opérateurs économiques, a été l’occasion pour l’annonce d’importantes mesures prises par l’État en direction de ces derniers. Ainsi Laâziz Faïd a annoncé, entre autres mesures prises par les pouvoirs publics visant à encourager l’export, la suppression de la Taxe sur l’activité professionnelle, qui entre pourtant à hauteur de 75% dans la caisse des communes du pays. Cet avatar de la réglementation de 1992 saute enfin, a indiqué Faïd, qui a alors expliqué que les impôts collectés jusque-là par le truchement de la TAP seront compensées par celles prélevées sur les hydrocarbures. Faïd a par ailleurs annoncé l’apurement définitif du dossier du foncier économique au profit des industriels. Ces mesures entres autres dispositions prises par les pouvoirs publics, visent à améliorer le climat de l’investissement. Selon Faïd, le commerce extérieur national a connu une sensible évolution, du fait de la hausse du prix du pétrole, ce qui a retenti positivement sur la balance commerciale. Au cours du premier semestre 2023, la valeur des exportations de marchandises a atteint 26, 4 milliards de dollars, dont 23,9 milliards de dollars propres aux hydrocarbures. Faïd évoque un recul par rapport à 2022, puisque la valeur des exportations durant le premier semestre de ladite année égalait 30,2 milliards de dollars dont 27 milliards propres aux hydrocarbures. En fait, a-t-il poursuivi, au cours des trois dernières années des perturbations dans le volume des exportations hors hydrocarbures ont été relevées. De 1,9 milliards de dollars en 2020, elles sont passées à 6 milliards en 2022. Au cours du premier semestre de 2023, l’on comptait 2,5 milliards de dollars, soit 9,4% du total des exportations, contre 3,2 milliards de dollars durant le premier semestre de 2022. Ce qui s’est traduit par une baisse de l’ordre de 22,4%. Ce recul est principalement imputé au recul des exportations de produits semi-finis (80% du total des exportations hors hydrocarbures) a étayé Faïd. Concernant les importations, le même responsable a fait part d’une hausse enregistrée au cours du premier semestre 2023, comparativement à la même période en 2022. Celles-ci sont passées de 19,7 milliards de dollars à 20,7 milliards de dollars avec un taux de croissance de 5,4%. D’où un excédent de la balance commerciale estimé à 5,7 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023, alors qu’il était de 10,6 milliards de dollars durant la même période en 2022. Les exportations couvraient les importations à hauteur de 127,5% durant le premier semestre 2023 contre 153% durant la même période pour l’année qui la précédait. « Nous ne devons plus nous reposer sur des paramètres extérieurs tels que les prix du baril de pétrole pour améliorer notre balance commerciale, poursuivre l’effort de diversification de nos exportations est un impératif auquel nous ne pouvons nous soustraire afin d’assurer notre stabilité économique. Ceci va de pair avec l’amélioration du climat des affaires afin de faire de l’Algérie un giron des investissements directs étrangers productifs, conformément aux orientations et instructions du président de la République », a maintenu Faïd. S’adressant aux acteurs de l’export, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a qualifié l’acte d’exporter d’acte militant. Il a alors invité à cultiver un climat de confiance entre les opérateurs et les pouvoirs publics afin de parfaire un chantier, où, beaucoup d’efforts restent à déployer.