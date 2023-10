Portées par le rebond des cours des hydrocarbures, mais aussi par les réformes enclenchées tout au long de l'année 2022, ayant abouti à une croissance notable grâce aux exportations réalisées, les perspectives à court terme de l'économie algérienne se sont sensiblement améliorées, en 2023. L'Algérie devrait multiplier ses sources de revenus et augmenter ses exportations, hors pétrole et gaz, visant à atteindre plus de 13 milliards de dollars en 2024. En effet, les perspectives de porter les ressources du pays, hors hydrocarbures, à 13 milliards de dollars à fin 2023, ont accéléré la cadence des réformes et des ajustements, afin de mieux adapter l'économie algérienne à ces nouveaux challenges.

L'objectif des pouvoirs publics d'accroître le volume des exportations en 2022, a produit un effet d'enchaînement au sein de nombre de filières et d'activités. Car, au demeurant, pour exporter il faut produire, et pour produire il faut investir, et pour investir, il faut faciliter et inciter, etc... Cette interaction active entre l'ensemble des chaînes de valeurs existantes, semble avoir impacté plus d'une filière et donné lieu à une dynamique réelle. Aux dernières estimations du FMI, l'année 2024 verra porter le taux de croissance économique de l'Algérie, au septième rang parmi les taux, les plus élevés hors secteur des hydrocarbures, au sein des neuf plus grandes économies pétrolières arabes, pour atteindre un taux de croissance de l'ordre de 3,4%.

L'Algérie et l'Arabie saoudite arrivent en tête de liste des pays arabes en termes de nombre de mois de réserves de change suffisantes, afin de couvrir ses besoins en importations de marchandises courant 2024, estime le FMI. Avec 14,2 mois complets de réserves de changes, évaluées à 85 milliards de dollars à la fin de l'année 2023, l'Algérie arrive en deuxième position après l'Arabie saoudite, en tête de classement dans le monde arabe, avec des réserves de change couvrant une période de 16,2 mois. Les réserves de changes de l'Algérie ont enregistré un bond de 20 milliards de dollars en une année, passant de 65 à 85 milliards de dollars, à fin septembre 2023. Le Fonds monétaire international, qui avait achevé ses consultations en février 2023 en Algérie, saluait déjà les mesures prises par les autorités algériennes, en vue de diversifier l'économie nationale.

Citant la nouvelle loi sur les investissements, le projet de réforme du système financier en Algérie, la volonté politique et les efforts de l'État pour renforcer la gouvernance et réduire les risques de corruption, ainsi que les réformes législatives, récemment adoptées ou en cours d'adoption, telle la nouvelle loi sur l'entrepreneuriat et les sources d'énergie renouvelables, et la promotion du secteur privé national, le FMI révise ses pronostics pour l'Algérie, mais aussi pour l'ensemble de la région Mena.

Initialement, le FMI tablait sur un ralentissement de la croissance pour divers critères et facteurs endogènes et exogènes. Septième taux de croissance économique le plus élevé, hors secteur des hydrocarbures en 2024, parmi les neuf économies pétrolières arabes, l'Algérie se positionne derrière le Koweït en sixième position avec un taux de croissance de3,5%, la Libye en cinquième position avec 3,9 pour cent, les Émirats arabes unis en quatrième position avec une croissance de 4,1 pour cent, en deuxième position le Bahreïn avec un taux de 4,3 pour cent, l'Arabie saoudite en deuxième position avec un taux de 4,4% et l'Irak en tête de liste avec un taux de croissance de 4,5 pour cent.

La croissance économique dans la région du Qatar, en dehors du gaz et du pétrole, ne dépassera pas, selon le FMI, un taux de 2,5%. Concernant les risques et les effets de l'inflation, le FMI avait déjà qualifié d'opportune la révision en cours de la loi sur la monnaie et le crédit, en vue de renforcer le dispositif de gouvernance de la Banque d'Algérie