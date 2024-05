L'Observatoire national de la société civile (Onsc) vient de lancer son troisième réseau national, celui-là, dédié à la démocratie participative et à l'économie sociale et solidaire (ESS). Il s'agit là d'un programme d'une vitalité extrême, étant donné que ce réseau dans son volet relatif à l'économie solidaire, est appelé à engager une réflexion globale et une étude exhaustive sur ce vecteur important de l'économie nationale. Bien qu'ancré, sous différentes formes, dans les us et les valeurs de solidarité nationales, l'économie sociale et solidaire en Algérie est le fait de l'État et de ses institutions. À travers des programmes, des dispositifs et un tissu national d'institutions, l'État gère et dirige l'économie sociale et solidaire (ESS). Contrairement à nombre de pays où l'économie sociale est le fait de la société civile, dont les associations et le tissu social, en Algérie c'est l'État qui a pris en charge ce volet, pour faire face aux effets pervers de l'ajustement structurel, dicté par le FMI alors. L'État, à travers l'Agence de développement social (ADS), un programme de ceinture sociale conjoint avec la Banque mondiale, a mis en place une série de dispositifs et de programmes, dont certains ont cessé d'être avec l'amélioration des conditions socio-économiques des populations et des territoires. Beaucoup de réalisations ont jalonné l'existence de cette institution dédiée au développement social. Ce qui n'est plus le cas, aujourd'hui. Néanmoins, il convient de rappeler, dans ce cadre, que l'économie sociale et solidaire puise ses sources sous différentes formes, à travers des conglomérats de familles, de Tadjmaât, de Touiza et autres formules autour d'activités classiques telles que l'agriculture, l'artisanat, l'élevage ou encore ce qu'on peut qualifier d'économie familiale rurale, etc. Il existe bien des formules et des formes de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Algérie. En Algérie, il est impératif d'établir un état des lieux exhaustif et de lancer des études détaillées et spécialisées, afin d'en tirer les enseignements requis. Un projet pilote vient d'être lancé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avec le soutien financier de l'Union européenne en Algérie (UE) et la mise en oeuvre déléguée du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sous l'intitulé «l'Économie sociale et solidaire au service d'une inclusion économique durable des jeunes entrepreneurs en Algérie (ESS)».