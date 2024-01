L’Algérie a réalisé deux jackpots successifs, ces deux dernières années. Le premier en 2022 où les recettes engrangées, grâce aux exportations en hydrocarbures, ont culminé à 60 milliards de dollars et le second en 2023 qui seront en principe légèrement supérieures à 50 milliards de dollars. 2022 et 2023 ont, donc, été particulièrement bénéfiques pour le pays dont les recettes pétro-gazières dépasseront les 100 milliards de dollars. Tout cela grâce à un niveau du prix du baril qui est resté à un niveau jugé suffisant, sauvegardé, notamment par les différentes coupes de la production de l’Opep+ qui est intervenue à chaque fois que les cours de l’or noir commençaient à battre de l’aile. Donnant l’impression de vouloir atteindre les 100 dollars, ils ont en général oscillé autour des 80 dollars avec des plongeons éphémères sous cette barre psychologique qui représente un « Smig » pour les 12 pays de l’Opep (L’Angola ayant annoncé son retrait de l’organisation) et ses 10 alliés dont la Russie, un des poids lourds du marché mondial de l’or noir. Les prévisions ont pourtant laissé entendre que le baril allait terminer l’année autour des 100 dollars. Les cours de l’or noir devaient en effet rebondir, dopés par les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (Aie) qui tablait, en février dernier, sur une demande record de pétrole en 2023, avec un chiffre revu en hausse (101,9 millions de barils par jour) par rapport à son estimation du mois de janvier 2023 (101,7 millions de barils par jour). L’AIE a prévu que la demande mondiale de kérosène atteindrait 7,2 millions de barils par jour (+1,1 million), soit près de 90% des niveaux de 2019. Loin derrière, la demande en pétrole de la zone Ocde devait augmenter de 390000 barils par jour, ce qui est bien en deçà de la croissance annuelle de 2022 (+1,2 million). Une projection qui allait dans le même sens que celle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui avait elle aussi relevé sa prévision, à 101,8mb/j. L’AIE allait récidiver en août dernier annonçant une hausse record de la demande mondiale. Cette dernière s’achemine vers son « niveau le plus élevé jamais enregistré » pour atteindre 102,2 millions de barils par jour, selon son rapport mensuel rendu public, le 11 août 2023. Pour l’ensemble de l’année, «la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 2,2 millions de barils (mb/j) par jour », par rapport à 2022 pour atteindre 102,2 mb/j en 2023, souligne le document du « bras armé énergétique » des pays occidentaux. Il s’agit de « son niveau annuel le plus élevé jamais enregistré », affirmait l’AIE. Allait-on voir un baril à 100 dollars avant la fin 2023 ? La performance ne se réalisera pas. Le pétrole terminera l’année sous les 80 dollars. Le pétrole algérien, Sahara Blend, affichait 79,25 dollars, selon la dernière cotation du site spécialisé Oil Price. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février, s’échangeait à 77,54 dollars, hier, à 14h40. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, valait 72,54 dollars. Le baril fera-t-il mieux l’an prochain ? Quels prix en 2024 ? En ce qui concerne l’évolution du cours du pétrole Brent pour l’an prochain, Goldman Sachs a estimé qu’il pourrait se situer entre 70 et 90 dollars le baril, en raison, notamment d’une forte production aux États-Unis qui devrait tempérer une éventuelle hausse des prix. La célèbre banque d’investissement américaine s’attend désormais à ce que le Brent atteigne un pic de 85 dollars le baril en juin 2024, et une moyenne de 81/80 dollars en 2024/2025, contre un sommet précédemment estimé à 92 dollars. Goldman Sachs note parallèlement que la décision de l’Opep de réduire son offre, la reprise en Chine, la reconstitution des stocks aux États-Unis et la menace modérée d’une récession économique devraient limiter le risque de baisse des cours du pétrole. Les cours de l’or noir devraient à nouveau franchir dès le début de l’année 2027, selon l’Agence de prévisions économiques (The Economy Forecast Agency) spécialisée dans les prévisions à long terme des marchés financiers pour les entreprises. De bons présages pour l’Algérie...