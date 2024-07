La compagnie nationale des hydrocarbures va revoir à la hausse ses prix de vente à l'exportation du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Elle variera de 11 à 18%. Au moment où le géant saoudien Aramaco a annoncé le maintien de ses prix de vente officiels de GPL pour le mois en cours, la compagnie nationale d'hydrocarbures Sonatrach a fait savoir, quant à elle, qu'elle «augmenterait ses prix de vente officiels de 11 et 18%», a rapporté l'agence de presse britannique Reuters. Une décision qui trouve sa cause dans une demande croissante dans la région méditerranéenne, notamment avec l'augmentation de l'utilisation du gaz comme combustible pour le chauffage, la cuisine et les transports.

Le GPL est, en effet, considéré comme une alternative plus respectueuse de l'environnement que les carburants traditionnels tels que le diesel. Un facteur qui contribue à accroître la demande mondiale. Ce qui portera le prix de la tonne de propane à 550 dollars. Soit une augmentation de 55 dollars, et celui du butane à 500 dollars la tonne, en hausse de 75 dollars. Quelles sont les capacités algériennes pour répondre à cette forte demande? Il est à rappeler que la production de GPL en 2023 a atteint 9,4 millions de tonnes, plaçant le pays au deuxième rang des fournisseurs mondiaux, derrière l'Arabie saoudite. Pour soutenir cette production, Sonatrach exploite actuellement deux usines de traitement à Arzew, avec une capacité totale de 10,4 millions de tonnes par an. Ces installations permettront ainsi à la compagnie nationale des hydrocarbures de faire face à cette demande croissante et de renforcer sa position stratégique sur le marché méditerranéen, où les coûts de fret compétitifs jouent en sa faveur. Il faut savoir que le groupe pétro-gazier national cherche également à diversifier ses marchés en s'orientant vers l'Asie. Depuis 2021, la compagnie a intensifié ses exportations vers cette région, avec 229 000 tonnes expédiées en juillet 2022.

Le 16 mai 2023, elle signera un contrat à long terme avec la société chinoise Wanhua Chemical pour l'approvisionnement en GPL du complexe pétrochimique de cette société en Chine.

Le contrat en question porte sur un approvisionnement régulier du marché asiatique en GPL algérien, marquant ainsi un tournant significatif pour les exportations algériennes de GPL, permettant, également, l'introduction de la référence algérienne de prix des GPL sur le plus grand marché régional au monde. Concernant le volume des exportations algériennes en gaz naturel liquéfié, il fait état d'une progression de 3,4% durant le premier trimestre 2024. Les quantités de GNL exportées ont atteint durant cette période 3,01 millions de tonnes (Mt) contre 2,9 millions de tonnes durant la même période en 2023. Il s'agit de la deuxième plus grande progression enregistrée parmi les pays producteurs de la région Mena, après celle des Emirats arabes unis (25,6%), selon l'évaluation du site spécialisé Attaqa. En termes de quantité, et avec plus de 3 Mt, les exportations algériennes sont plus importantes que celles exportées par les Emirats (1,57 MT), et se rapprochent des quantités exportées par le Sultanat d'Oman (3,14 Mt). En 2023, l'Algérie a consolidé ses parts de marché en Europe notamment.

La hausse des exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) vers le Vieux Continent ont enregistré un bond en volumes de plus de 25%. Elles ont permis de conforter de façon notable les parts de l'Algérie dans les importations européennes, indique un rapport de l'Association internationale de gaz naturel (Cedigaz).

«La majeure partie de l'offre supplémentaire de l'Algérie en 2023 s'est dirigée vers la région européenne: 2,1 millions de tonnes sur un ensemble de 2,6 millions de tonnes, portant le volume total des exportations (de GNL) du pays vers l'Europe à 11,6 millions de tonnes», a souligné cette association internationale spécialisée dans les données de marché et des analyses pointues sur les gaz naturels renouvelables.