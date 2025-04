Chaque rendez-vous représente une opportunité pour la compagnie nationale des hydrocarbures d’établir de nouveaux partenariats ou de raffermir ses liens avec ceux avec lesquels elle fait déjà équipe. C’est ce qu’il s’est passé lors du Forum algéro-américain 2025 qui se tient à Houston. La société Sonatrach et son partenaire Occidental Petroleum Corporation, basée aux États-Unis, ont signé, ce mercredi (hier Ndlr), deux protocoles d’accord en marge de cet événement dans le but de renforcer et d’élargir leur coopération en explorant de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine de l’exploration et de la production d’hydrocarbures en Algérie, a indiqué un communiqué du groupe. En quoi consistent-ils ? Le premier protocole d’accord vise à définir le cadre des discussions concernant l’étude des potentialités de coopération dans le développement des réservoirs carbonatés, alors que le second porte sur l’application des techniques de récupération assistée du pétrole, dans le but d’optimiser la production et d’améliorer les facteurs de récupération finale, précise la même source. Il faut savoir que c’est à l’occasion de la tenue de la Conférence OMC Med Energy 2025, abritée par la ville italienne de Ravenne du 8 au 10 avril, qu’a été annoncée cette nouvelle étape de la coopération entre Sonatrach et Occidental Petroleum. Le P-DG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a tenu, le 9 avril, une séance de travail avec le DG de la société Occidental-Algérie, Warren Murdoch, lors de laquelle les moyens d’élargir le partenariat dans le secteur des hydrocarbures ont été examinés. Cette séance de travail s’était tenue en marge de la participation de Rachid Hachichi aux travaux de la Conférence OMC Med Energy 2025. Les entretiens avaient porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir le partenariat stratégique entre les deux parties dans le secteur des hydrocarbures. Les deux parties avaient également examiné les possibilités d’investissement commun dans la chaîne de valeur du secteur de l’énergie, notamment dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation. Il faut rappeler que le groupe Sonatrach et Occidental Petroleum Corporation (Oxy) avaient ratifié, le 15 octobre 2024, un protocole d’accord visant à renforcer leurs relations. Il était question d’étendre les domaines de coopération liés aux activités d’exploration et d’exploitation dans le secteur des hydrocarbures. Cet accord visait à définir le cadre de coopération entre les deux parties en vue de conclure un contrat d’hydrocarbures concernant la zone Berkine-Centre, notamment. Il faut souligner que la «major africaine» et Oxy exploitent, avec deux autres partenaires, le périmètre contractuel de Berkine, dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures signé le 19 juillet 2022. Cette coopération s’est donc vue renforcée lors du Forum américano-algérien de l’énergie 2025. Organisé à Houston (États-Unis) par le Conseil d’affaires américano-algérien (AABC) et la Chambre de commerce bilatérale américano-algérienne (AABCC), avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à Washington, cet événement a vu la participation d’une délégation algérienne comprenant, outre Rachid Hachichi, le PDG de Sonatrach, le président de l’Agence de valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), Mourad Belkheir, et le directeur général des Hydrocarbures au ministère de l’Énergie et des Mines, Amine Mazouzi. D’importants responsables des grandes entreprises énergétiques américaines, telles qu’ExxonMobil, Chevron, Occidental et AR Products & Hycat, y ont pris part. L’engagement constant de Sonatrach à explorer de nouvelles opportunités d’investissement, notamment dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l’hydrogène et de l’efficacité énergétique, tout en réduisant l’empreinte carbone, a été réaffirmé à cette occasion par le patron de Sonatrach. À ce propos, il faut rappeler que le projet TaqatHy, qui unit l’Algérie, l’UE et l’Allemagne, visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, le développement de l’hydrogène vert et à renforcer l’efficacité énergétique, notamment dans les secteurs à forte consommation d’énergie, a été lancé le 14 avril à partir d’Alger. Sonatrach enchaîne avec une cohérence remarquable…