Sonelgaz, «phare» de l'Afrique: cela se confirme. C'est sur sa terre d'origine, l'Afrique, son coeur battant, qu'elle sera naturellement consacrée en tant que telle, qu'elle héritera de ce statut. Ce n'est guère une prophétie.

Le pays n'a pas caché son ambition de devenir un «pôle phare» et, par conséquent, un «pays fiable» dans la production et l'approvisionnement de l'énergie électrique. Elle enchaîne les coopérations de premier ordre sur le continent. Depuis la feuille de route tracée par le chef de l'État, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée le 23 mars, recommandant au gouvernement d'adopter une vision intégrée, basée sur le développement de l'investissement dans le domaine de l'énergie électrique et l'orientation de l'excédent vers l'exportation, la cadence s'est accélérée. En visite de travail le 24 mars à Addis-Abeba, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables a eu des discussions approfondies avec le ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa Geleta. Mohamed Arkab avait, à cette occasion, également souligné l'expérience de l'Algérie dans l'électrification rurale et celle des zones enclavées, le développement des réseaux électriques et la «trouvaille» de solutions innovantes pour optimiser l'efficacité de la consommation d'énergie. Le ministre éthiopien s'est, de son côté, montré particulièrement emballé par le savoir-faire algérien et a souligné l'importance de la coopération avec l'Algérie dans le domaine de l'électrification rurale. Le 26 mars le président-directeur général de la Sonelgaz a réaffirmé la disponibilité du Groupe à accompagner la Société nationale d'électricité du Burkina Faso (Sonabel) dans la réalisation de ses projets, en s'appuyant sur l'expertise de Sonelgaz. Lors d'une réunion transmise par visioconférence avec le directeur général de Sonabel, Souleymane Ouédraogo, Mourad Adjal a affiché la volonté de la Société nationale de l'électricité et du gaz de soutenir Ouagadougou dans le développement de ses infrastructures de base et de son réseau énergétique. L'importance de la formation a été mise en exergue à ce propos. Une mission que Sonelgaz, qui dispose de cinq écoles spécialisées offrant une formation technique et administrative de haut niveau pouvant contribuer au développement des compétences humaines de Sonabel, peut aisément assumer. Un argument reçu 5/5 par la partie burkinabée. Le D.G. de la Sonabel a, en effet, proposé l'envoi d'une équipe en Algérie afin d'échanger sur les axes d'un mémorandum d'entente définissant les mécanismes de coopération entre les deux entreprises et garantissant la mise en oeuvre des décisions convenues dans l'intérêt des deux parties.

Le P-DG du Groupe Sonelgaz a également examiné, le même jour, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, avec l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en Algérie, Ndumiso Ndima Ntshinga.

La rencontre a permis d'explorer les perspectives de partenariat entre le Groupe Sonelgaz et son homologue sud-africain, les deux parties ayant passé en revue les opportunités de coopération dans les domaines de la fabrication et de la domiciliation des services. À ce sujet, Mourad Adjal a affirmé la disposition de Sonelgaz à développer ses relations avec les entreprises sud-africaines, mettant en avant la place de l'Algérie en tant que pourvoyeur fiable d'énergie et la réputation du Groupe aux niveaux régional et international. Il faut rappeler que le plan de développement stratégique de Sonelgaz consacre un facteur majeur à l'expansion internationale, notamment en Afrique. On peut citer, à titre d'exemple, l'Ouganda qui a exprimé son souci de tirer profit des expertises dont dispose Sonelgaz dans le domaine de la production, de transport et de distribution de l'électricité, ainsi que des équipements et du matériel destinés au secteur de l'électricité, fabriqués au niveau des unités industrielles du Groupe, ou la Guinée qui a affiché un grand intérêt pour le partenariat et la coopération avec les opérateurs économiques algériens, dans divers domaines de l'industrie électrique. Sonelgaz confirme ainsi son rang de «phare» de l'Afrique...