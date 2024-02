24 jours nous séparent d'un des plus grands rendez-vous planétaires du secteur de l'énergie: le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Alger l'abritera du 29 février au 2 mars. Elle doit assumer durant ces trois jours le rang de «capitale mondiale du gaz». «Tout sera fait pour que ce sommet soit une réussite totale sur tous les plans», a assuré le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Les préparatifs pour la tenue du 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), prévu en Algérie du 29 février au 2 mars prochain se poursuivent normalement, a déclaré Mohamed Arkab, samedi dernier, dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la rencontre nationale sous le thème «Énergies renouvelables: opportunités de concrétisation de la transition énergétique», initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ). Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, pilote les opérations devant relever ce challenge. Il sera assurément un des évènements économiques marquants de ce début d'année, si ce n'est celui de 2024 carrément. Le succès est garanti! Il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'Algérie est rôdée. En témoigne le dernier rendez-vous continental: la 2e édition de la conférence africaine des start-up, abritée par Alger élevée au rang de capitale africaine de l'innovation en décembre dernier. Il avait vu la participation de pas moins de 34 ministres africains. Un succès retentissant, unanimement souligné.

Le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz en prend le chemin. Les préparatifs vont bon train. Les premiers jalons, qui doivent faire de cet évènement remarquable une réussite significative, ont été jetés. Des contacts et des entretiens de haut niveau ont confirmé que ce rendez-vous sera d'une actualité de premier plan. Les premiers échos l'attestent.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, avait reçu, le 7 août 2023 à Alger, le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), Mohamed Hamel, qui avait effectué une visite de travail en Algérie.

Les entretiens lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, avaient porté sur les préparatifs du 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf prévu à Alger. L'impératif d'intensifier la coordination et la coopération entre l'Algérie, en tant que pays hôte, et le secrétariat général du Forum des pays exportateurs de gaz, en vue de réunir toutes les conditions de réussite de cet important rendez-vous international, a été au coeur de leurs échanges.

L'accent a été mis sur la nécessité de poursuivre les efforts pour aboutir à des résultats qualitatifs reflétant l'importance croissante du dossier énergétique sur la scène internationale et répondre aux défis posés par la conjoncture internationale sur la sécurité énergétique mondiale. Il faut souligner, par ailleurs, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, le 13 décembre 2023, une réunion dédiée aux préparatifs du 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Elle a été axée sur plusieurs activités scientifiques, techniques et diplomatiques dont l'inauguration du siège de l'Institut de la recherche sur le gaz (Gri) du Gecf, abrité et dirigé par l'Algérie. Il faut savoir que le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf se tiendra au CIC, Abdelatif Rahal. 12 pays membres, l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela y prendront part. L'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou participeront en tant que pays observateurs.