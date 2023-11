En concrétisations des grands axes de la relance économique et industrielle, la réalisation du complexe sidérurgique de Bechar entre dans une phase cruciale de son lancement, selon le directeur de l'industrie au ministère de I'Industrie et de la Production pharmaceutique, Abad Bouziane, qui explique que «tout est fin prêt pour l'entame des travaux de réalisation du complexe sidérurgique de Béchar, destiné à la valorisation du minerai de fer extrait du gisement de Ghara Djebilet à la fin de l'année en cours». Une avancée qui reflète la détermination des pouvoirs publics à mettre en place de nouvelles bases de développement et de croissance économique, à travers le maintien d'un rythme soutenu de réalisation. Il faut dire que les résultats des actions menées ces dernières années permettent d'établir des prévisions prometteuses en matière d'investissement.En plus, des nouvelles dispositions juridiques, et des mesures de facilitations, la nouvelle dynamique de numérisation touchant tous les secteurs, sera également un argument économique de taille qui viendra valoriser les réalisations en cours. C'est dans cette optique que le lancement du complexe de Béchar représente une accélération de la phase d'exploitation du gisement de Ghara Djebilet, et par conséquent une avancée notable dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique économique. Autrement dit, les résultats des actions de reformes s'inscrivent désormais comme des indicateurs fiables, susceptibles de dégager des feuilles de route aisément applicables sur le terrain.

À l'image de ce projet qui sera réceptionné en 2026 et pour lequel «une enveloppe d'un milliard de dollars, les travaux de réalisation de ce projet sont confiés au consortium chinois CMH et l'entreprise nationale de fer et d'acier (Feraal),. Le projet en question, destiné à la production du rail et du profilé en acier, comprendra aussi plusieurs unités de traitement et transformation du fer ainsi qu'une unité de fabrication de wagons pour le transport du minerai de fer de Ghara Djebilet vers Béchar et le complexe sidérurgique de Bethioua». Il va sans dire que l'entrée en exploitation de l'ensemble de ces réalisations aura des impacts importants sur le développement et l‘essor de secteurs stratégiques tels que l'industrie automobile, le bâtiment, et le transport auxquels s,'ajoute un renforcement certain pour le secteur des exportations hors hydrocarbures. D'où l'importance du respect de la chronologie assignée a la réalisation de ce programme de développement.Cela étant, l'aboutissement à ces résultats repose actuellement sur l'accélération des moyens et des infrastructures nécessaires pour son développement.

À ce titre, M. Bouziane a tenu à indiquer qu' «une superficie de 1000 ha extensible à 3000 ha est désormais dégagée au niveau de la même zone industrielle de Toumiat, par la wilaya, et ce, dans l'unique but de l'accélération de sa réalisation. De ce fait, le dossier de la réalisation de la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Béchar à la wilaya de Tindouf a été examiné par le gouvernement et «un projet de décret exécutif présenté par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Ghara Djebilet».