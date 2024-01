La Bourse d’Alger s’apprête à accueillir un candidat de premier plan : le Crédit populaire d’Algérie. L’annonce a été faite par la Cosob qui a fait état du dépôt de la candidature du Crédit populaire d’Algérie (CPA) au niveau de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) sa demande d’introduction à la Bourse d’Alger.

L’ouverture de son capital par appel public à l’épargne, est à hauteur de 30%. « Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a déposé au cours de la semaine dernière au niveau de la Cosob, une demande d’introduction en Bourse et l’ouverture de son capital par appel public à l’épargne à hauteur de 30% via une cession d’actions », a déclaré samedi dernier, le président de la commission, organisme régulateur du marché boursier national, Youcef Bouzenada. Une démarche qui vaut son «pesant d’or » et qui doit servir, en principe, à donner un coup de fouet à cette institution financière qui donnait l’impression d’être plongée dans un sommeil profond. L’ouverture du capital des banques apportera « un nouveau souffle au secteur financier », estime l’expert en économie M’hamed Hamidouche. Il doit surtout contribuer à dynamiser la place boursière du Boulevard Amirouche qui n’a pas répondu aux attentes pour le moment. « L’implication de nouveaux acteurs dans l’écosystème financier public apportera une modernisation du secteur et un nouveau mode de gouvernance. Elle permettra également d’attirer davantage les IDE. C’est une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires », a souligné Hamidouche L’ouverture du capital du Crédit populaire d’Algérie (CPA) permettra, incontestablement de booster la Bourse d’Alger et le marché financier en Algérie. Il s’agit d’ « une grande opération qui n’a jamais été réalisée auparavant au niveau du marché des capitaux en Algérie », avait déclaré le patron de cette institution financière à l’occasion de sa participation à un atelier organisé le 29 novembre dernier par l’Association des diplômés de l’Institut de financement de développement du Maghreb arabe « Ifidas », sous le thème: « Ouverture du capital des banques publiques : quel impact sur leur gouvernance et sur les marchés bancaires et financiers algériens ? Elle représenterait, également, « un coup de starter pour le marché financier, afin qu’il puisse redémarrer sur des bases assez solides », a-t-il ajouté. Une seconde banque, la Banque de développement local (BDL) devra également suivre la même démarche que celle du Crédit populaire d’Algérie, cette année. Un process qui apportera sa pierre à l’édifice au chantier de la modernisation du secteur bancaire. Ce qui doit stimuler l’investissement et le marché de l’emploi, tout en dynamisant le marché boursier comme outil supplémentaire du financement de l’économie nationale. « Ces deux établissements devant s’ériger en modèles pour les institutions financières en matière de prestations de qualité supérieure et d’efficacité », avait souligné le président de la République, notant que l’année 2024 sera l’année d’une réforme bancaire profonde. Il faut savoir que la Bourse d’Alger compte quatre titres cotés : il s’agit d’Alliance Assurances, Biopharm, El Aurassi et Saidal, en plus d’une PME, AOM Invest SPA, spécialisée dans les placements financiers. Elle avait enregistré, en 2022, une « reprise significative » de l’activité avec une hausse de la capitalisation boursière à 67,42 milliards de dinars. Soit une progression de 48% comparativement à 2021, selon les données de la Cosob. Il faut rappeler que c’est le chef de l’État qui a ordonné d’accélérer le processus d’ouverture du capital des banques publiques lors d’un Conseil des ministres qu’il a présidé le 2 avril 2023. La démarche devait se faire suivant une méthode scientifique, savamment étudiée qui encourage le changement de l’ancien mode de gouvernance, reposant actuellement sur l’administration au lieu de l’efficience économique, avait conseillé Abdelmadjid Tebboune.