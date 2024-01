L’aventure de l’énergie solaire photovoltaïque prend, progressivement, forme en Algérie. En effet, après les 2.000 Mw lancés par la Sonelgaz, c’est au tour du programme « Solar 1.000 » de connaître une nouvelle issue favorable. La Ccommission nationale chargée du dossier auprès de la Ceeg Sonelgaz vient d’annoncer les résultats au sujet de l’attribution provisoire des projets, suite à l’ouverture des plis des offres financières « Solar 1.000 », le 18 décembre écoulé. On apprend ainsi, que cinq sociétés ont réussi à décrocher les cinq lots constituant le projet 1.000 Mw, dont les offres ont été lancées par l’ex-ministère de la Transition énergétique et des lénergies renouvelables Mtéér, du temps de l’ancien ministre Benattou Ziane. Selon le tableau de désignation de la Ceeg, on retrouve deux sociétés algériennes, en l’occurrence « Amimer Energy SPA » et « Groupement Cosider CanalisationsElmerfi SPA », ainsi que le « Groupement Ozgun/Bouzida » un partenariat algéro-turc et enfin la société chinoise « Cscec- China State Construction Engine China ». La société algérienne Amimer a bénéficié des Lots N°1 et 2, respectivement à Béni Ounif à Béchar avec une centrale d’une capacité de 50 Mw et Aïn Beïda à Ouargla avec une capacité de 100 Mw.

Les montants des deux projets sont respectivement de l’ordre de 5 184 944 232,61 HT avec un délai de réalisation de 8 mois et de 9 347 694 245,66 HT avec un délai de réalisation de 10 mois. Pour le groupement algéro-turc, il a bénéficié du projet de la centrale de Hassi Delaâ à Laghouat, avec une station d’une capacité de 300 Mw avec un délai de réalisation de 22 mois et un montant en HT de 24 560 665 095,89DA. Pour la même capacité, les chinois ont pris le projet de la station Foulia à El Oued avec un montant de 28 331 335 398,81 DAHT assorti d’un délai de réalisation de 22 mois également. La station de Tamassine à Tougourt d’une capacité de 250 Mw revient à la société nationale Cosider avec un montant de 20 566 495 606,90DA HT avec un délai de réalisation de 14 mois. Il convient de rappeler que l’appel d’offres qui a été lancé en juillet dernier par la Sonelgaz-Engeneering, a également consacré la consommation du produit local dans toutes les étapes du programme 1.000 Mw, tout comme les 2.000 Mw également. Ainsi, les heureux opérateurs devront recourir aux équipements issus de la production locale, dont les équipements comme les charpentes, les plaques photovoltaïques, les câbles, les transformateurs.

Tout comme les travaux de génie civil et d’installation électromécanique qui seront assurés auprès des différents maîtres-d’œuvre. Cela, en vue de renforcer le taux d’intégration nationale. La Sonelgaz à travers sa filiale Ceeg semble avancer à pas de géant vers ce qu’on appelle, désormais, le début de l’aventure énergétique photovoltaïque solaire en Algérie. Le pays avance à grands pas vers la transition énergétique, tant réclamée par les spécialistes et les opérateurs nationaux. Une nouvelle ère qui permettra à l’Algérie de disposer d’un potentiel énergétique considérable, à même d’épargner des quantités non négligeables d’électricité et de gaz destinées à la consommation intérieure. Cela permettra également d’augmenter le potentiel d’exportation d’énergie vers les pays européens et autres. Incontestablement, l’année 2024 sera celle de la transition énergétique au vrai sens du terme, tant il est vrai que la somme des concoctions en cours, secrètera un jus final au cours de l’année qui se dessine.

Il y a lieu de rappeler qu’au départ de l’offre, elles étaient 139 entreprises en lice, ayant retiré le cahier de charges, pour le projet « Solar 1.000 », parmi lesquelles 36 algériennes, 103 étrangères de 26 nationalités et une entreprise mixte.