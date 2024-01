Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé la publication d'un guide informatif sur le commerce électronique visant à sensibiliser et protéger les citoyens contre les escroqueries et les fraudes auxquelles ils peuvent être exposés lors de leurs achats en ligne. Le guide qui comprend quatre axes principaux abordant le cadre conceptuel et les risques liés aux achats en ligne, fournit aux citoyens des conseils sur la manière de procéder aux opérations de commerce électronique conformément aux dispositions de la loi (18-05) et donne un certain nombre de conseils visant à garantir des achats en ligne sûrs.

Il aborde également les principales méthodes et techniques d'escroquerie et de fraude via le Web et la manière de réagir face à ces phénomènes dans le but de sensibiliser les citoyens et d'accroître leur vigilance lors de leurs achats en ligne. Ce guide, disponible en téléchargement sur le site Web (www.mpt.gov.dz) du ministère en langues arabe, anglais et français, a été élaboré en collaboration et avec la contribution des ministères des Finances, du Commerce et de la Promotion des exportations, de la Gendarmerie nationale, de la direction générale de la Sûreté nationale, de l'entreprise Algérie poste et du Groupement monétique.