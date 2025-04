L’Algérie voit de plus en plus monter en gamme ses produits artisanaux de consommation courante, notamment liquides, à l’instar de l’huile d’olive. Ces produits sont appelés à connaître une production industrielle accrue, du fait de leur capacité inédite à arracher, à coups de labels, la reconnaissance en matière de conformité aux normes du marché international. C’est ce qu’affirment les spécialistes, à l’instar de Daniel Dellemann qui cite l’entrée en lice d’autres denrées comme l’huile de tournesol sur laquelle les pouvoirs publics misent, désormais, énormément, et accordent des subventions pour encourager sa production. Ce n’est là qu’un exemple de l’immense potentiel dont recèle la filière agro-industrielle nationale des boissons et aliments liquides, rappelle-t-on à l’annonce du salon incontournable Drinktec de l'industrie des boissons et des aliments liquides, qui se tiendra à Munich du 15 au 19 septembre prochain. Dans un marché mondial et local en pleine croissance, l’Algérie se doit de trouver ses propres solutions au défis liés à l’environnement, au recyclage et au conditionnement, ajoute-t-on.

La demande en machines et équipements nécessaires au process de l’industrie des boissons poursuit donc sa croissance mondiale, et les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique s’inscrivent dans cette tendance. Aussi, et au vu des possibilités d’investissement qui se présentent dans ce secteur qui connaît une remarquable croissance, l’Algérie est démarchée de toutes parts.

L’Afrique du Nord constitue une porte d’entrée stratégique pour les exportations européennes de machines. L’Algérie, plus grand pays d’Afrique, offre de réelles opportunités pour l’expansion internationale grâce à sa position charnière entre l’Europe et l’Afrique, est-il mentionné.

À l’annonce du Drinktec, une conférence de presse a été organisée, hier, à Alger, par l’Association des constructeurs de machines et d’équipements (Vdma) qui a dressé un panorama complet des perspectives du commerce mondial des équipements, des tendances régionales de consommation dans la filière boissons et des innovations majeures attendues lors de la manifestation qu’abritera la capitale de la Bavière Munich, l’automne prochain. L’on suggère ainsi que l’Algérie qui aspire à diversifier son économie, en considérant l’industrie agroalimentaire comme un levier indispensable, ne peut rester en marge des évolutions que connaît ce domaine, où, les investissements dans l’innovation et les technologies sont massifs, car visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, la flexibilité et la durabilité des processus de production et d’emballage. Cette tendance se traduit, d’ailleurs, par une demande soutenue en équipements industriels.

L’Europe constitue le principal marché pour les machines de transformation et d’emballage alimentaires, avec une part de marché de 41%.

L’Asie se positionne en deuxième place avec 19% des échanges, suivie de près par l’Amérique du Nnrd (18%). Viennent ensuite le Moyen-Orient et l’Afrique (10%), l’Amérique latine (9%) puis l’Australie et l’Océanie (3%).

Les exportations de machines pour l’industrie agroalimentaire et l’emballage à destination de l’Algérie avaient atteint leur niveau record en 2015 avec 523 millions d’euros, avant de chuter de moitié en 2021, année marquée par la pandémie du Covid-19, pour plafonner à 214 millions d’euros.

Repartant de ce niveau bas, les exportations ont renoué avec une croissance soutenue les années suivantes, atteignant près de 300 millions d’euros en 2023, soit une progression de 26% par rapport à l’année précédente.

En 2023, l’Italie s’est imposée comme le premier fournisseur de l’Algérie avec des équipements d’une valeur de 109 millions d’euros (38% de part de marché), loin devant la Turquie (49 millions) et la Chine (40 millions).

L’Allemagne, avec 33 millions d’euros (12%) se classait au cinquième rang des fournisseurs, derrière la France.

Les données de la Vdma confirmaient déjà cette dynamique positive en 2024, les exportations vers l’Algérie devant dépasser les 415 millions d’euros, indique-t-on.