La première session ordinaire de l'APW qui se clôturera mardi prochain sera consacrée surtout à deux grands sujets: l'agriculture à l'orée de la prochaine campagne labours- semailles, et aux feux de forêt. Si comme on peut le voir l'optimisme règne chez les responsables des secteurs concernés, que nous rencontrions samedi dernier, au siège de la wilaya qui attendaient d'être reçus par le wali pour une séance de travail, il reste, que, en toile de fond, demeure comme une inquiétude sourde de voir se reproduire les deux scénarios catastrophes qui ont mis à mal le secteur agricole et la Conservation des forêts. Cependant, pour reprendre une expression chère aux journalistes, «tous les indicateurs sont au vert».

Les champs de blé, que nous scrutons avec un intérêt croissant, et qui s'étalent des deux côtés des routes que nous empruntons dans nos déplacements à travers la wilaya, tous d'un beau vert qui commence tout de même à virer un peu au gris, tous annoncent que l'année sera bonne. Et c'est cet augure qui rend la directrice de ce secteur la plus optimiste de ce groupe, ce matin. Interrogée par nos soins à ce sujet, elle nous déclare avoir procédé, comme cela se pratique dans tous les secteurs économiques en fin d'année, à des prévisions concernant la production agricole et que celles-ci tournent autour d'un million de quintaux. Ces prévisions pourraient même être revues à la hausse, tant les fleurs semblent tenir leurs promesses. Il faut dire que les dernières pluies ont été décisives dans la formation de l'épi, et que la température qui s'est maintenue, qui se maintient encore, idéalement, dans une fourchette comprise entre 10 et 26°, a tenu éloignée la menace de tout stress hydrique. Cependant, Mme Adra Terra est d'avis que s'il pleuvait encore, cela ne serait que pur bénéfice pour les céréales. La graine qui est en phase de maturité ne prendrait que plus de poids.

D'ailleurs, la responsable de la DSA n'est pas la seule à être confortée dans le sentiment d'une bonne année. Tous les céréaliers que nous avons rencontrés et avec lesquels nous nous sommes entretenus à ce sujet abondent dans ce sens.

Il est évident que c'est autour de ces prévisions sur la prochaine récolte et des moyens qui seront mobilisés, lors de la prochaine campagne moisson-battage, qu'elle sera attendue à cette première session ordinaire de l'APW.

En dix points, le programme de cette session ordinaire, permettra de présenter le bilan annuel de la wilaya; au directeur de l'éducation, il permettra de donner un aperçu sur la situation qui prévaut au niveau de son secteur, à la veille des examens et de l'évaluation finale de la classe de 5e AP; et au directeur de la formation professionnelle de dresser un état des lieux concernant la rentrée de février 2024.

La question du Pdau de la daïra de Bordj Khris qui a été évoquée succinctement lors de la dernière session sera abordée et discutée en détail. Il sera naturellement question de routes et d'autres sujets préoccupants comme l'AEP, même si aucun point ne le précise de façon spécifique. Ce sera l'objet des divers débats autour desquels s'effectueront nombre de passe d'armes entre l'Assemblée populaire de wilaya et l'administration. Nous y reviendrons.