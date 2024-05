L'entreprise nationale de tubes et transformation de produits plats (Anabib) a livré à Optimum Telecom Algérie "Djezzy" un premier pylône avec un taux d'intégration locale de 90%, a indiqué, aujourd'hui, dans un communiqué l'opérateur public de téléphonie mobile. "Cette réalisation témoigne de l'expertise et de l'engagement des deux sociétés envers le savoir-faire national algérien", est-il indiqué dans le communiqué soulignant que Djezzy et Anabib ont franchi grâce à cette démarche "une étape importante dans le cadre de la mise en œuvre de leur partenariat". Cette étape a démontré également "la détermination des deux sociétés à favoriser le développement économique durable, tout en démontrant la capacité de l'industrie nationale à répondre aux besoins du marché et de l'écosystème", selon la même source. Les deux entreprises "ont élaboré une stratégie de collaboration ambitieuse visant à soutenir l'innovation dans l'industrie des télécommunications", ajoute-t-on.