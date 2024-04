Le projet d'exploitation de la mine de fer de Ghara Djebilet, à Tindouf, lancé en 2022, est vital pour l'économie nationale. D'après le magazine Géo.fr, «ce projet est aussi important pour l'Algérie, que pour la Chine». Ce partenariat étant gagnant-gagnant, l'Algérie s'attend à un partenariat fructueux avec la Chine à Tindouf.

Les deux pays, faut-il le rappeler, ont signé le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026, qui tend à poursuivre l'intensification de la coopération dans tous les domaines. Si les autorités publiques ont parié sur Ghara Djeblet, l'une des plus grandes mines de fer du monde avec ses 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer exploitables, pour diversifier l'économie nationale et réduire sa dépendance à l'égard des hydrocarbures, en revanche la Chine compte à travers cette mine «diversifier ses apports dans la matière première, et atténuer sa dépendance à l'Australie et au Brésil».

De plus, la voie ferrée de 575 km, en cours de construction, reliant Ghara Djebilet à Béchar, permettra également «de désenclaver des localités isolées de cette région du Sud du pays, créant des milliers d'emplois directs et indirects».

Cette ligne de chemin de fer, dont la réalisation est confiée à un consortium algéro-chinois, permettra de transporter la matière première tirée de la mine de Ghara Djebilet, vers la ville de Béchar.

L'entreprise publique China Railway Construction Corporation (Crcc) et l'Entreprise nationale de fer et d'acier (Feraal) ont entamé les travaux de terrassement, afin de préparer la pose des rails dans le cadre d'un accord signé en 2023.

Le futur train desservira pas moins de 40 gares entre Ghara Djebilet et Béchar.

Ce projet ferroviaire fait partie des 19 accords de coopération signés entre Pékin et Alger en juillet dernier, pour une valeur de 36 milliards de dollars. Ainsi, selon Géo.fr «Alger veut miser sur le minerai pour réduire sa dépendance à l'égard de ses industries pétrolière et gazière en termes de recettes d'exportation».

Pour l'Algérie exportatrice d'hydrocarbures, le début de la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix des hydrocarbures ont constitué une aubaine permettant de renflouer ses caisses.

Selon la même source, pour le grand dragon, «il est essentiel d'augmenter les options d'approvisionnement en minerai de fer afin d'éviter de dépendre d'un nombre limité de fournisseurs et de la volatilité des prix ou de l'accès qui peut en résulter», détaille pour le quotidien chinois Lina Benabdallah, professeur associé au département de politique et d'affaires internationales de l'université Wake Forest, aux Etats-Unis.

Pour rappel, le président de la République avait procédé à la pose de la première pierre du projet d'exploitation de ladite mine en fin novembre 2023. L'exploitation de cette mine faisait débat depuis les années 1970.

Selon Worldsteel, principal syndicat mondial des sidérurgistes, les deux premiers producteurs planétaires d'acier en 2020 étaient le chinois China Baowu Group (115,29 millions de tonnes) et ArcelorMittal (78,46 millions de tonnes). Premier pays producteur d'acier au monde, la Chine ne peut donc pas se passer de son composant principal: le minerai de fer. 70% de cette roche lui proviennent de l'Australie, pays avec lequel les relations chinoises se sont détériorées ces dernières années.

La République populaire de Chine qui s'est hissée au rang de premier fournisseur de l'Algérie, est devenue son principal partenaire commercial avec des échanges commerciaux qui ont dépassé les 10 milliards de dollars.