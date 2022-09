La Compagnie pétrolière nationale, la Sonatrach enchaîne les exploits et les performances en cette fin de troisième trimestre de 2022. Une année pleine de découvertes, de performances au niveau de la production et des investissements consentis. Ainsi, une importante découverte de pétrole a été faite par la Sonatrach à Hassi Illatou, dans la région de Sbaâ, relevant de la wilaya d'Adrar, apprend-on auprès de la Compagnie nationale. Il s'agit d'une nouvelle découverte d'huile qui fait suite à la dernière découverte faite, il y a de cela 28 entiers, dans la région de Foukroun, dans le périmètre de Sbaâ. Les volumes estimés de cette découverte sont de l'ordre de 151 millions de barils. Pour la Compagnie pétrolière nationale, pareilles découvertes ne peuvent qu'être que «très encourageantes pour la suite des activités d'exploration des hydrocarbures dans la région d'Adrar». Ces découvertes interviennent dans le sillage des trois grandes trouvées au mois de juillet, dont deux gisements gigantesques de gaz dans la région d'In Amenas, dans le Bassin d'Illizi, et un troisième dans le Bassin de Berkine, annonçait la Sontrach. Les débits respectifs de ces trois découvertes sont de l'ordre de 300000 m³/ jour et de 213000 m³/jour, pour les deux premiers, alors que les débits du troisième sont évalués à 1300 barils/jour d'huile et 51000 m3/jour. Pour l'Algérie, qui ambitionne de produire davantage de gaz naturel liquéfié, au profit de ses traditionnels clients européens et autres, c'est une aubaine. Pour la Compagnie nationale, «l'importance du temps réduit pour la production des premières quantités de gaz au niveau des nouveaux gisements, grâce aux installations et aux puits existants, permettra de produire plus de 10 millions de m3/jour», devait préciser le P-DG de la Sonatrach, Tewfik Hakkar. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que ces nouvelles découvertes s'ajoutent à celles effectuées dans la région de Laghouat, et plus précisément à Hassi R'mel. Le groupe pétrolier algérien, qui ambitionne de devenir le leader dans le marché énergétique continental et du Bassin méditerranéen, multiplie les partenariats avec les investisseurs étrangers, dont le groupe italien ENI. D'autres investissements sont également consentis en Afrique, comme en Libye et ailleurs.