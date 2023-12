Les travaux, portant sur la réalisation du gazoduc Abuja-Alger, connaissent une avancée notable», a indiqué le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Tugar. S'exprimant en marge des travaux de la 10e édition du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, le premier responsable de la diplomatie du Nigeria a expliqué que «le chantier avance aussi bien du côté algérien que du coté nigérian», soulignant «l'importance de la démocratisation en Afrique, en vue de bénéficier des bienfaits de ce projet stratégique». «L'Algerie et le Nigeria constituent deux gigantesques pays producteurs du gaz tandis, que l'Europe en est dans le besoin en l'énergie». «Cette situation constitue une opportunité aussi bien pour nous que pour l'Algérie», a-t-il fait savoir. L'important est ce projet de longueur de plus de 4 000 km, ce dernier permettra d'exporter du gaz nigérian vers le continent européen. Grâce à ce canal, le gaz nigérian transitera par le territoire nigérien vers l'Algérie avant de le livrer à des pays de l'Union européenne (UE) à travers le Transmed reliant l'Algérie à l'Italie, en passant par la Tunisie ainsi qu'en GNL transporté au moyen de méthaniers. L'Algérie, le Nigeria et le Niger ont sign, l'année dernière, un mémorandum d'entente portant sur la concrétisation du projet du gazoduc transsaharien, Tsgp. Ledit mémorandum a été ratifié lors de la troisième réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria tenue à Alger, par le ministre Algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et ses homologues nigérian, Timipre Sylva, et nigérien, Mahamane Sani Mahamadou, à l'issue d'échanges sur l'état d'avancement de ce projet. Le projet remonte à 2009, il est d'un coût s'élevant à environ 10 milliards de dollars. Dans l'une de ses sorties précédentes concernant la mise en place d'un groupe de travail pour actualiser l'étude de faisabilité de ce projet, Arkab a confirmé «l'approbation des décisions de la précédente réunion tenue à Niamey, au Niger, le 16 février 2022, qui avait défini une feuille de route portant sur la réalisation de ce chantier», soulignant que «cette démarche démontre la volonté des trois acteurs de redynamiser un projet ayant une dimension régionale et internationale, visant prioritairement le développement social et économique de nos pays». Le ministre algérien a, alors, rappelé que «le Tsgp, inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du Nepad intervient dans un contexte géopolitique et énergétique particulier, caractérisé par une forte demande en gaz et en pétrole, d'une part, et une stagnation de l'offre due à une baisse des investissements, notamment dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, amorcée depuis 2015 d'autre part», a-t-il fait savoir. «Ce gazoduc est un exemple de la volonté de nos trois pays de mettre en place une infrastructure régionale d'envergure internationale», a-t-il ajouté, expliquant que «ce qui est conforme à nos objectifs nationaux et à nos engagements internationaux en tant que pays engagés à réduire l'empreinte carbone et la sécurisation de l'approvisionnement en gaz naturel des marchés».

Toujours lors de l'une de ses déclarations, Arkab a considéré comme une nouvelle source d'approvisionnement face à une demande toujours croissante, compte tenu de la place que le gaz naturel occupera dans le mix énergétique à l'avenir». Par là même, il a insisté sur «l'apport de ce projet aux trois pays en matière d'augmentation de leur capacité de production et d'exportation du gaz». évoquant les avantages les plus importants de ce projet, Arkab fera savoir qu'«en plus du développement économique et social que ce projet apportera à la population locale et aux différentes zones de transit, il donnera également la possibilité de relier d'autres pays comme le Mali et le Tchad, et permettra également le renforcement des infrastructures existantes et nouvelles pour le transport par pipeline, telles que la section Projet de pipeline gaz naturel AKK, d'une longueur de 614 km et le GR-5, qui relie les champs de l'extrême sud-ouest de l'Algérie». Selon Arkab, «ce projet bénéficiera des opportunités offertes par l'Algérie en termes d'infrastructures, notamment le réseau de transport, les groupes de gaz naturel liquéfié (GNL) et les infrastructures de pétrochimie ainsi que la position géographique proche des marchés de gaz».